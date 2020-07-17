長江今年第二號洪水已在長江上游形成 太湖發生流域性大洪水

中國水利部長江水利委員會水文局在當地時間7月17日10時發布消息稱，“長江2020年第2號洪水”當天已在長江上游形成。

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根據此前報導，16日至19日，長江流域自西向東有大到暴雨的降雨過程，強降雨位於三峽區間、長江中游幹流附近、洞庭湖水系西北部。中新社報導指，受強降雨影響，長江上游幹流及三峽區間來水近期明顯增加，三峽水庫入庫流量則快速上漲。17日10時，三峽入庫流量已由16日14時的42000立方米每秒漲至50000立方米每秒。根據《全國主要江河洪水編號規定》，此次來水達到洪水編號標準，長江水利委員會水文局據此發布“長江2020年第2號洪水”在上游形成。預計17日20時三峽水庫最大入庫流量將達55000立方米每秒左右。

據悉，為備戰新一輪長江洪水，三峽水庫近期加大了下泄流量。17日10時，其出庫流量為32200立方米每秒，庫水位漲至157.11米，超145米的汛限水位12.11米。受此影響，長江幹流中游沙市、螺山、漢口站水位復漲。其中，漢口站水位已從16日14時28.26米漲至17日10時28.34米。此外，17日7時，太湖平均水位漲至4.65米，達到保證水位，太湖發生流域性大洪水。水利部太湖流域管理局於17日8時啟動水旱災害防禦Ⅰ級應急響應。

水利部副部長葉建春當天主持會商，對太湖洪水防禦工作進行安排部署，要求水利部太湖流域管理局及江蘇、浙江、上海三省市，精細調度太浦閘、望亭水利樞紐等骨幹工程及沿長江北排、杭州灣南排工程，繼續加大洪水外排力度，全力降低太湖及周邊河網水位。他要求各地嚴格落實堤防巡查防守責任，加強巡查力量，開展拉網式排查，全力保障太湖環湖大堤、重要城市堤防等的安全。

另自中國應急管理部的消息顯示，7月以來洪澇災害在中國造成2027.2萬人次受災。預計後期長江中下游幹流部分江段還將復漲。該部門指出，7月以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南、重慶、貴州等24省(區、市)2027.2萬人次受災，23人死亡失蹤，176.4萬人次緊急轉移安置；1.2萬間房屋倒塌，8.9萬間不同程度損壞；直接經濟損失491.8億元人民幣。與去年同期相比，因災死亡失蹤人數下降53.1%，倒塌房屋數量下降55.6%，直接經濟損失上升11.2%。目前，水利部4位副部長分別在長江、太湖、淮河一線督導檢查防汛工作，另有4個工作組在一線協助指導。