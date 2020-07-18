中國南方暴雨進入最強時段一江三湖防汛形勢嚴峻 聯合國表示關注

中國南方強降雨目前進入最強時段，周末兩天貴州、湖南、湖北及淮河沿線等地預計將有大到暴雨，部分地區大暴雨；受持續暴雨影響，“一江三湖”防汛形勢嚴峻。安徽省提升防汛應急響應到一級，貴州發布大範圍地質災害風險預報。聯合國對中國洪災表示關注。

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《中央社》援引澎湃新聞周六報導，據中國中央氣象台消息，本輪南方強降雨過程已進入最強時段。過去一天，暴雨區域位於重慶、貴州、湖北、安徽、江蘇等地，其中重慶雲陽局部出現特大暴雨。

周末兩天預計強降雨帶西段將略南壓，東段維持在江蘇、安徽一帶，貴州、湖南、湖北以及淮河沿線等地有大到暴雨，部分地區大暴雨。 水文監測數據則顯示，受持續強降雨影響，“一江三湖”（長江、洞庭湖、鄱陽湖、太湖）防汛形勢依然嚴峻。

截至周六清晨，四川、重慶、湖北、安徽、浙江等省（市）有多條河湖超保證水位，其中王家壩水文站周六晚達警戒水位，淮河發生今年第1號洪水。

受持續強降雨和長江中上游洪水影響，安徽省防汛抗旱指揮部將防汛應急響應提升至I級。截至周六中午，包括長江、淮河幹流，安徽省有35條河流湖泊超警戒水位。安徽省長江幹流域全線超警戒水位；淮河幹流王家壩站超警戒水位。氣象部門預測未來兩三日，安徽省還有兩次強降雨，防汛抗洪形勢十分嚴峻。

另據香港明報報道，長江新一輪洪水已形成，預計周六晚抵達江西，鄱陽縣珠湖聯圩附近被劃入泄洪區的6個鄉鎮已進入緊急狀態，超過40萬人加速疏散。 據防汛人員說，洪水加暴雨，可能會對當地防汛帶來很大壓力，但不到萬不得已，不會炸堤泄洪。報導表示，洪峰預計周六晚至周日抵達長江湖口站。鄱陽縣一名防汛工作人員表示：省水利專家說，這次洪峰估計會導致鄱陽湖水位退減時間被延長10日。

據貴州氣象台預計，由周六晚上到周日白天，各地陰天多雲有陣雨或雷雨，大部分地區雨量中到大雨，特別提示各地容易發生滑坡、崩塌、泥石流等地質災害。

另外，受持續降雨影響，湖北興山山體滑坡致國道中斷，公路部門已經搶修。

受長江今年第二號洪水影響，三峽水庫加大出庫流量，洞庭湖水位復漲。洞庭湖區目前有16個水文站水位超警戒，81個堤垸、超過千公里堤防水位超出警戒，防汛形勢嚴峻。

聯合國人道主義事務協調廳周六表示，自6月份以來，中國一直受到暴雨和洪水的影響，使27個省份的3800多萬人受到影響。人道協調廳表示，中國政府沒有提出國際援助請求，但聯合國隨時準備在需要時提供支持。