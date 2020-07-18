今年入汛以來最大洪水抵達三峽 三峽水庫水位超160米

受近期強降雨影響，“長江2020年第2號洪水”7月17日在長江上游形成，三峽水庫入庫流量快速上漲，18日8時達6.1萬立方米/秒。這是今年入汛以來抵達三峽的最大洪水。

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據官媒新華社報導稱，“洪水抵達時，三峽樞紐安全平穩運行。記者18日11時在三峽壩頂看到，三峽樞紐開啟3個泄洪深孔泄洪，3股巨型水流噴涌而出。三峽樞紐運行部門監測記錄顯示，大壩位移、滲流、變形等主要參數均在正常範圍內，大壩擋水建築物各項安全指標穩定。”報導稱，“三峽樞紐發揮防洪效益，攔洪削峰。18日8時，三峽入庫流量6.1萬立方米/秒，出庫流量3.3萬立方米/秒，攔洪率超過45%。攔蓄多輪洪水後，三峽水庫水位已達160.17米，超出汛限水位15米多。”

報導還指，“攔蓄洪水的同時，三峽樞紐還積極發揮發電效益。在三峽電廠，32台單體功率70萬千瓦的巨型水輪機組轟鳴，將滾滾洪水轉化為源源不斷的電能。據介紹，從15日8時30分起，三峽電站出力達到2250萬千瓦的滿髮狀態，日均發電5.4億千瓦時。”據中國三峽集團三峽梯調中心初步預測，18日此輪洪水達到頂峰後將緩退，但21日左右三峽水庫可能迎來新一輪來水。值得注意的是，三峽工程的實際防洪和發電功效一直是針對這一巨型項目在過去數十年來從未中斷的爭議性話題。

財新網17日報導指，湖北恩施州首府恩施市遭受暴雨洪澇襲擊，因持續強降雨和清江河洪水倒灌，致城區多地被淹。該市在四個半小時內，三次升級城市防洪應急響應，直至最高級別的I級。因嚴重積水多處道路中斷，恩施州公安交管部門深夜發布緊急通告，對恩施市入城通道全部實施臨時交通管制。根據當地傳出的視頻和照片資料顯示，城區部分街道被漫堤河水淹沒，多個路段積水嚴重，有的路段甚至積水達到數米之深。恩施中心城區幾乎泡在水中，巴士沒頂。此外，許多市民被困，消防緊急展開救援。7月18日10時，三峽水庫入庫流量已達61000立方米每秒，出庫流量32900立方米每秒，水位已達160.47米。三峽水庫正常蓄水位可達175米，過去10天水位上漲了近12米。

另據中新社報導，當天早上，江蘇省水利廳發布消息，7月18日9時升級長江南京段洪水紅色預警。當日清晨7點50分長江南京站水位漲至10.26米，已經超過1954年的10.22米，創歷史新高。此外，依照中國中央氣象台預計，南方天氣 8省份局地有大暴雨。當地時間17日20時至18日20時，黃淮南部、江淮、江漢大部、湖南北部、西南地區東部以及甘肅東部、雲南西部、華北北部等地部分地區有大到暴雨，其中，山東南部、江蘇北部、安徽中北部、河南東南部、湖北北部和西南部、湖南西北部、重慶東南部及貴州北部等地的部分地區有大暴雨(100～200毫米)。