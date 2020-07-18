全球新冠病毒死亡人數逼近60萬 巴塞羅那疫情反彈

法新社援引官方數據顯示，截至到國際標準時間18日11時，全球死於新冠病毒人數已逼近60萬，確診超過1407萬4520例。西班牙巴塞羅那疫情反彈，政府呼籲居民周末再度留家；羅馬尼亞也出現疫情反彈，新增病例889例；比利時確診增加，總理將召集專家會議。法國下周一起，密閉公共空間強制戴口罩。

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法新社援引官方數據顯示，新冠病毒疫情去年12月在中國武漢爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，新冠病毒造成的死亡人數已逼近60萬，達到至少59萬6742例；累計確診超過1407萬4520例。 但上述數字可能只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計13萬9266人死亡、確診364萬7715例，至少110萬7204人康復。

西班牙巴塞羅那疫情反彈，當地政府要求全市近4百萬居民周末再度留在家中。 巴塞羅那新冠病毒感染確診一周內增加三倍到800例，巴塞羅納政府緊急呼籲民眾周末如無必要，避免外出。 西班牙約一個月前對疫情宣布結束緊急狀態，逐步重開經濟，但巴塞羅納一帶在人流恢復後，新增確診再度快速增加。

此外，比利時本周末確診病例也有所增加，專家擔心出現第二波疫情。比利時首相維爾梅斯今天將邀集專家召開會議，研究當前疫情並商討應對政策。 比利時自3月中旬實施封鎖措施，到6月初恢復餐廳、咖啡館營運，再加上對歐盟邊境解禁，7月初以來新增確診病例明顯上升，最近一周平均每天新增127例確診，7月15日單日更高達216人確診，加大對社會及醫療體系的壓力。

目前比利時病毒專家對是否會出現第二波疫情意見分歧，有專家指今年3月15日單日新增214起病例，而3月17日比利時就啟動封鎖措施，示警疫情恐將再起。但也有專家認為，比利時當前局勢與3月不同，3月時檢測能力低，無法精確掌握傳播病例數字，但現在檢測能力大幅提高，是否會出現第二波疫情還有待觀察。

比利時目前新增的新冠病毒確診病例多數是年輕人，病毒專家們認為，可能是年輕人在解封後急於參加聚會並赴各地遊玩，需要加強對年輕人對染疫風險教育。

而羅馬尼亞過去一天新增889例確診，新増21人死亡。羅馬尼亞連續兩天確診超越700例，成為近期歐盟國家內疫情最嚴峻的國家之一。羅馬尼亞上周三宣布延長對疫情維持戒備，這是連續兩個月延長戒備，戲院及劇院暫停營業，居民呆在室內，包括工作地點、商店及乘坐公共交通，必須戴口罩，公眾必須保持1.5米社交距離。

而法國衛生部長韋蘭周六表示，法國將從7月20日起實施包括銀行、商店和室內市場等密閉公共空間強制戴口罩，這是阻止疫情在全國各地捲土重來重要的舉措。