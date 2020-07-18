北京欲阻英航母前往南中國海

針對有關英國軍方計畫將新航母“伊麗莎白女王號”部署在“遠東地區”、以抗衡中國日益增加的威脅的報道，中國駐英大使劉曉明周六敦促英方放棄這一“危險的計畫”。

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英國《泰晤士報》7月14日引述英國國防部消息稱，在國際聯盟抗衡中國擴張的框架下，英國本周正在計畫將伊麗莎白女王號航母部署在太平洋地區。伊麗莎白女王號將與美國、日本一道舉行聯合軍事演習。

根據法新社報道，中國駐英大使劉曉明在『泰晤士報』訪談時強調，英國這一計畫將使得已經緊張的中英雙邊關係雪上加霜。這位大使稱，在英國元月底“脫歐”之後，“我以為英國繼續希望在全球扮演重要角色”，“但這樣做不是扮演重要角色的好方法”。劉曉明隨即警告英國不要與美國結盟鉗制中國。

北京和倫敦的關係自從中國強加港版國安法於香港、英國近日決定將中國華為集團排除出英國5G網絡建設市場之後變得非常緊張，劉曉明警告說，把華為排除出英國市場的舉動將導致中國對英投資逐漸枯竭。

不過，自從中國取代香港強行推出港版國安法後，英國一直揭露北京違反『中英聯合聲明』，破壞香港高度自治。為此，英國政府決定，向大約三百萬港人提供英國長居、工作，並為他們成為英國公民創造便利條件，此舉激怒了北京，嚴厲譴責英國干涉中國內政。

香港民主人士羅冠聰在港版國安法實施後流亡倫敦，他對『泰晤士報』解釋說，他這樣做是為了能夠以香港人民的名義自由地表達他們的意願。

他補充說，“在香港，人們已失去了言論自由，他們時時將冒着被威脅、任意拘押以及面對警方任意施暴的危險”；“我的境遇就是證明......我們熟悉的香港已經完結。”