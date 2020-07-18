尋找法國失蹤的中國億萬富翁

中國一些企業家在法國的離奇遭遇以及法國企業被中國企業家收購後的離奇遭遇引起法國世界報專欄作家菲利普.埃斯康德的關注，他在一月17日為此發表“可可褚去了哪裡？”

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法國著名奢侈水晶品牌巴卡哈被自稱王羲之的後人可可褚收購，可是一年來，當初承諾的投資不見了影子，銀行借貸也沒有償還，這是埃斯康德寫這篇短文的引子。作者寫道：

中國的億萬富翁們應該對法國的誘惑力，對它不可模仿的鄉土以及帶毒的奢侈品心存警惕。2013年12月，企業家林角在波爾多買下一塊葡萄莊園後當日死於直升飛機事故。2018年7月，王健，海航總裁，在法國呂北宏山區一側短牆墜下，留下一個負債纍纍的超級公司。2015年，潘浩文在剛剛買下圖盧茲機場不久之後失蹤，他的名字突然出現在中國一樁貪腐醜聞。他再次出現只是為了賣掉自己的股份。更不用說那位復星集團創始人郭廣昌，在收購地中海俱樂部幾個月之後遭中國當局劫持。

這一次，輪到可可褚，人們在默爾特-摩澤爾省咬緊牙關等待，等她，以及她承諾的投資。這位法國時裝女王可可.香奈爾的崇拜者，真名叫褚家如，“中國灃沅資本” (北京)控股集團行政總裁。2017年，買下了法國著名的奢侈水晶品牌巴卡哈(Baccarat)。她的公司被介紹是一家專門管理中國富翁財富的集團。其實這主要是一家家庭企業，由可可褚和她的母親統領，父親褚宮傑是公司董事會主席。這個家庭自稱是中國四世紀著名書法家王羲之的後人。這讓洛林的賣家感受深刻，巴卡哈，固然迷人、奢侈，也不過是路易十五時代的產物。賣家尤其是被那張一億六千四百萬歐元的支票迷住，觀察者認為這筆數字很慷慨。

可是一年來，再也沒有承諾的投資的消息，特別是沒有償還當初購買巴卡哈時從香港兩個基金得到的貸款。現在，兩家基金試圖趕走褚氏家族，掌控巴卡哈，但是，他們又能給這家曾經給國王製造水晶的巴卡哈帶來什麼？

在出產愛瑪仕皮包、路易衛東皮箱以及優質香檳酒的國家，巴卡哈，這家繁榮企業與中國投資人的遭遇提醒人們，遠方的慷慨的投資人有時候很危險。中國幾年前如流水般的金錢，尤其那些靠地產發跡的爆發戶們手中大把大把的金錢，已經變成了遙遠的回憶。哎，可可褚的錢，似乎變得越來越虛擬了。