旗下9家金融機構被監管接管 明天控股：肖建華被返回大陸後已全力配合調查

中國企業明天控股7月18日通過微信發表聲明，對中國銀保監會、證監會宣布接管該集團旗下9個金融機構的消息作出了回應。聲明稱，“自肖建華在2017年初被返回大陸後，明天集團始終全力配合調查，至今處置數千億元資產和海外回款，沒有發生一宗涉及老百姓的違約事件，沒有任何機構出現流動性風險或群體事件”。

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據路透社報導，中國銀保監會周五宣布，於2020年7月17日起對天安財險、華夏人壽、天安人壽、易安財險、新時代信託及新華信託等六家機構實施接管，接管期限為一年。如接管工作未達到預期效果，接管期限依法延長。銀保監會稱，此次接管，源於這些機構觸發了對應法律的接管條件。其中天安財險、華夏人壽、天安人壽、易安財險四家保險機構存在違反保險法規定的經營行為；新時代信託、新華信託兩家信託機構存在違法違規經營行為。

此外，中國證監會也在當天下午宣布自即日起至2021年7月16日，接管新時代、國盛證券和國盛期貨。原因是隱瞞實際控制人或持股比例，公司治理失衡。證監會分別組織成立了相應公司接管組，自接管之日起行使被接管公司的經營管理權，同時證監會分別委託中信建投證券、中航證券及招商證券、國泰君安期貨成立相應公司託管組，託管組在接管組指導下按照託管協議開展工作。“這些公司都與明天系有關，就是一次清理行為。”北京一家大型券商的高層介紹稱，清理明天系一直都在進行，包括上次的包商銀行。

有關明天系的資產版圖，《新財富》幾年前曾做過詳細拆解。當時的調查結果指，明天系掌控九家上市公司，控股、參股30家金融機構，其後經過對800餘家金融機構股東的全面統計，對明天系持股金融機構的情況有了新的發現，其通過所控制的上市公司及大量的中間影子持股公司，所持股的金融機構從此前的30家增加至44家。其中，銀行17家、保險9家、證券8家、信託4家、基金3家、期貨2家、金融租賃1家。截至2016年末，明天系所控股的金融機構資產規模合計已超過3萬億元。

對於官方宣布的這一結果，明天控股周六發布的微信聲明回應稱，“自 2017 年初肖建華被返回大陸後，明天集團始終全力配合相關部門的調查，堅決執行相關部門和監管部門的指示，積極處置各類機構和資產，全力保持各機構經營穩定。在三年半的時間裡，明天集團處置資產和海外回款高達數干億元，自籌資金近 3000 億元足額兌付了天安財險的理財險本息。截至目前，在沒有動用國家一分錢的情況下，沒有發生一起涉及老百姓的違約事件，沒有任何機構出現流動性風險，無群體事件。”

聲明續稱，“對於監管部門做出的接管決定，明天集團會按要求配合執行，但有幾個疑問實在難以理解。其一，接管公告稱相關金融機構‘觸發了接管條件’，那麼 2017 年初被調查時相關金融機構是否觸發了接管條件？近年來監管部門派駐‘調研組’進駐各機構進行‘貼身監管’，早已剝奪了機構的經營自主權，不允許正常開展業務，不允許擴大經營規模，不允許員工正常進出，試圖強行逼迫機構‘觸發接管條件’。在‘貼身監管’勒脖子的情況下，各機構實際上依然正常發展，卻被悍然宣布全面接管，用意何在？”

聲明還表示，“在明天集團的帳戶上有近 20 億的資金，我們多次申請用於兌付購買新時代信託理財產品的公眾投資人，為什麼屢次申請屢次被拒？如此情況下，明天集團仍靠自身努力保證了新時代信託老百姓的全額本息的按時兌付。”香港電台的報導援引聲明又指，“在多間機構的貼身監管和重組過程中，監管部門設置障礙、誇大風險，不遺餘力推動接管，質疑背後有權錢交易，集團將行使正當權利向有關部門實名舉報”。

聲明稱，“明天集團是在中國成長起來的企業，無論如何，我們都將按照肖建華先生創立明天集團時的初心，心繫國家，回報社會。”聲明最後寫道，“三年坎坷路，信念依舊在，我們亦相信所有的付出都會有回報，明天集團會得到公平公正、信守承諾的結果”。據悉，明天控股是在官方微信發出聲明，但微信其後表示，有關內容違規，無法查看，相關鏈接也從明天控股的微信平台上消失。