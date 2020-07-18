烏魯木齊進入疫情防控“戰時狀態” 將在全市分階段開展核酸檢測

據新疆維吾爾自治區衛健委通報顯示，自當地時間7月15日0時至7月18日12時，新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）確診病例17例、無癥狀感染者23例，均為烏魯木齊市病例。截至18日12時，新疆（含兵團）現有269人接受醫學觀察。

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新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室於18日下午5時召開新聞發布會，介紹疫情和防控工作情況。會上，烏魯木齊市疾控中心主任芮寶玲表示，綜合流行病學調查和實驗室檢測結果，本輪疫情主要與一起聚集性活動關聯，疫情發展較快，病例及無癥狀感染者主要集中在天山區，均為接受集中醫學觀察人員，請大家不要恐慌。目前，病例均為普通型和輕型。

會上通報，疫情發生後，烏魯木齊市立即啟動應急響應預案，成立15個專項工作組，嚴格落實各項防控措施包括全面開展流行病學調查，對重點區域進行全面消毒消殺、消除病毒傳染源；全力救治患者；堅定不移內防擴散，全市進入疫情防控“戰時狀態”，停辦各類聚集性活動，對社區實行封閉式管理；堅持不懈外防輸入，同時動員烏魯木齊居民非必要不離烏，對確需離烏人員進行核酸檢測；全面開展核酸檢測。

另據官媒新華社的消息稱，在按照屬地管理原則救治患者的同時，烏魯木齊市已報請國家衛健委協調對確診病例新冠病毒基因進行測序分析，以進一步查清病毒來源和傳播機理。烏魯木齊市衛健委主任張衛張衛表示，當前烏魯木齊市疫情總體可控，但防控形勢嚴峻，廣大市民需做好個人防護，關注健康狀況，並配合所在社區做好核酸檢測。

據了解，按照“應檢盡檢、願檢盡檢”原則，烏魯木齊市將在全市範圍內分批開展免費核酸檢測，分兩個階段：第一階段自7月17日起，對有確診病例、疑似病例、無癥狀感染者、密切接觸者、發熱病人等重點人群所在社區進行核酸檢測，完成重點人群所在社區100%檢測目標。第二階段安排其他社區和機關企事業單位進行核酸檢測。