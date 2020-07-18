終審法院海外法官：香港保司法獨立才繼續服務

香港國安法實施之後，香港的司法獨立成為眾所關注的焦點，身兼香港終審法院非常任法官、英國最高法院院長的韋彥德 （The Right Honourable Lord REED）17日發表聲明，明言國安法會帶來擔憂，但終審法院的法官們將儘力履行基本法第85條下，“法院獨立進行審判，不受任何干涉”的責任。韋彥德又指，英國最高法院的法官是否會繼續擔任終審法院非常任法官，要視乎在港履行職務時能否實現法治，及司法獨立。

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基本法第92條規定，香港特別行政區的法官，“可從其他普通法適用地區聘用”；第82條則規定“終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判”。回歸以來，特區政府一直依照這些規定延用外籍法官。

韋彥德（見圖，英國最高法院官網）的聲明，卻同時披露兩個來自英國最高法院的香港終審法院非常任法官席位，今年只剩一個，而且未獲編排審理香港案件。

他在聲明指，終審法院法官會儘力維護基本法賦予的獨立權力，但英國最高法院法官能否繼續為香港服務，視乎香港是否仍能維持司法獨立。

今次是繼終審法院首席大法官馬道立早前發聲明後，極度罕有的終院法官聲明。韋彥德以英國最高法院院長身份發聲明，回應近期國際關注的香港司法獨立問題。他指自2009年以來，港英之間有協定，英國最高法院會為香港終審法院安排兩位海外非常任法官，他們不僅為香港審理民事及商業案件，亦審理人權及言論自由案件。

現時韋彥德是唯一列席於香港終院的英國最高法院法官，終院原有另一位海外法官何熙怡女男爵（The Rt Hon the Baroness HALE of Richmond）已經在今年初退休，之系再無安排另一法官接任，香港終院今年亦無編排任何英國最高法院法官審理案件。不過，翻查司法機構網站資料，何熙怡的名字仍保留在海外非常任法官名單上。

韋彥德續指，香港國安法包含多條值得關注的條文，影響如何，要待條文行使後拭目以待，“無可置疑，香港終審法院的法官將儘力保證基本法85條，即香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究”。

他又引述馬道立早前的言論，指司法獨立及法治是香港的基石，受到基本法保證，是香港司法機構的任務及憲制責任。

韋彥德的聲明結尾表示，英國最高法院支持香港法官捍衞司法獨立及法治的承諾，並將與英國政府評估香港的事態發展。至於英國最高法院的法官能否繼續為香港服務，就端視他們是否仍能保持獨立。