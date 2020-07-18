美或封殺中共黨員及親屬入境 網民另有擔心

『紐約時報』周三引述多名消息人士說，美國政府正在起草一份全面禁止中共黨員及其家人入境美國的政令，包括授權當局註銷已在美國的相關人士的簽證，限制中國軍方人員和國營企業主管入境等等。從官方和網民的反應看，都還是相當震動的。而且，理解不同，震中不同。

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官方官媒層面，中國外交部發言人華春瑩7月16日的反應是“可悲”，次日她還有一個反應：此舉如果屬實，美方就是選擇公然與14億中國人民作對，這完全違背了中美兩國人民的意願和21世紀潮流，非常荒唐!

『環球時報』總編胡錫進的反應倒是沒有像華春瑩那樣籠統，把14億人全包了進去，他算了一筆數字帳：中共黨員多達9,300萬，人數比德國總人口還要多，“如果美國的制裁目標還包括這9,300萬中共黨員的家屬，只算配偶、孩子和父母，加起來就至少有3億人，與美國的總人口相當，如果再加上岳父母、兄弟姐妹以及他們的家人，大概有一半中國人都要包括進去”，

胡錫進在努力地向美國當局解釋“中國共產黨是誰”，“中共是馬克思主義與中國國情相結合的產物”，“中共也面臨複雜的一面”，但還是別幻想把中共從中國人民中間“摘出來”。他的環球網說，這道禁令涉及2.7億人，現實上很難執行，美方如果真的這樣做，比中美斷交更嚴重。甚至更惡劣。

不過，網民的反應比較奇特，他們對美國不見得欣賞，對特朗普不見得喜歡，甚至憎恨，關鍵的是他們對華春瑩說的代表十四億中國人民以及胡錫進描繪的黨與人民的魚水關係不太理解或者不太感冒的居多，網民許多是從“反腐敗反特權”的角度去看這道尚不存在的“中共黨員及親屬入境美國禁令”的。

這是微博上中國新聞網一條有關華春瑩針對中共黨員封殺令的反應簡述：【華春瑩再回應美考慮限制中共黨員簽證：非常荒唐】針對有媒體報道稱特朗普政府正考慮對所有中國共產黨員實施簽證限制，中國外交部發言人華春瑩17日在例行記者會上再次表示，如果屬實，美方就是選擇公然與14億中國人民作對，“這完全違背中美兩國人民的意願和21世紀潮流，非常荒唐。

這條帖子下面，跟着幾百條評論，選出一些讀讀看：

天奈：“別扯上我，我不是你們權貴口中的人民”。

村灰哥薩里不下課不改名：“完全違背違背中國人民意願我信，這個完全違背美國人民意願是怎麼想出來的？”

九月之懷：“我們的黨員那麼愛黨愛國跑去你們美國幹啥？”不過，另外一位反駁他：“黨員里沒有普通學生嗎？沒有大學教授？沒有公司職員？怎麼評論里還有問黨員去美國幹嘛的？”

中山：“禁的是黨員，和人民有個毛錢關係。”

漂泊者：“美國這波操作絕對要比紀委監委更給力。”

科爾斯坦維奇：“怎麼就是和14億中國人民做對了 針對的是一億黨員啊 ”。

都是有緣人：“好，很好很好，重大利好。以後貪污腐敗的往那逃不了。”

老兵歸來：“才體現出公民的優勢，普通人可以去美國。”

任太太：“老美擬禁掉黨員的簽證，其實這對國企在外投資是個很有威脅的招式，因為國企在外做項目的帶頭人，基本都是黨員。老外一直覺得國企有政治色彩，企業裡面除了股東會、董事會，還有黨委，企業除了正常經營還要搞黨建，我覺得在他們看來這就是一種宗教吧 。”

華為為：“美國將限制中國黨員簽證，我們的黨員都忙着抗洪搶險，沒有時間去美國，特朗普盡出餿主意。 ”

塗在江湖：“此時此刻，我覺得中共黨員可以帶頭自主註銷赴美簽證，不要等他來凍結！以此表達態度！”

復國少康的評論提綱攜領：“1，針對官民關係這個薄弱環節，避開人民，打擊官員。2）以寄存美國的家屬家財，來要挾領導人民的官員。 ​ ”

烏雲見：“一鬧彆扭就抵制人家的貨物 後來人家真不賣你東西了 你急了 老說人家搬起石頭砸自己的腳 結果人家真把石頭搬起來了 你又急了 還一直說人國家水深火熱亂七八糟 現在人家不讓你去了 你更急了 咋回事么 這個邏輯有點亂呀 是啊 我燕雀安知你鴻鵠之志 不早了 洗洗睡吧 ”

一位署名“九道口邊”的乾脆把他的評論順便@胡錫進@強國論壇@長安街知事：

“美帝擬禁黨員入境簽證，好！此次應該有掌聲。咱們黨員就不應該去美國這種西方資本主義侵蝕透底的國家，以免學壞。要去就去朝鮮、古巴、老撾……這種根正苗紅的社會主義國家多學習”。