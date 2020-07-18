華春瑩說中國從來沒有招惹美國 是誰砸了鍋

中國外交部周五新來了一位發言人，有人幽默地表示：“外交部的臉要變”。是不是趙立堅很快要被替換無從知道，但是自從上周王毅向美國施出橄欖枝後，外交部或者說中國官媒的語調有所變化，在中美口舌大戰一直打主場的華春瑩的表述在繼續保持強硬中也起了變化。

廣告 繼續瀏覽後續

華春瑩16日例行記者會回答中美新冷戰是否正成型時的基調仍然沿着王毅最新講話的基調不變，把中美關係目前敗壞的原因歸結會“一些美方人士因為意識形態的偏見，正不遺餘力地將中國渲染成對手，甚至敵人”，進而指責美國當前的對華政策“充滿情緒化的宣洩和麥卡錫式的偏見”。

這是總的基調，下面華春瑩的表述都是具體有所指，比如“似乎每一項中國的投資都包含政治目的，每一位留學人員都帶有間諜背景，每一項合作倡議都別有所圖”。顯然，這裡指的是華為在美國的遭遇，以及暗示抖音和微信可能被趕出美國的前景以及一些參加中國千人計畫的華裔美國科學家的遭遇。

華春瑩下面一句話有點苦口婆心，她說：“美國從跟中國建交的第一天起就知道，同它打交道的是中國共產黨領導的中國特色社會主義國家”，這一句是說什麼呢，這與美方最近流露的可能要禁止中共黨員及家屬來美有關，華春瑩的意思是，美國早應該知道，中國是中共領導的國家，自然有幾千萬差不多上億黨員，現在禁止他們，還要加上他們的家屬，不是恰如有些官媒分析的“相當於斷交”嗎？

通篇談話，華春瑩的重中之重應是這句話：“中國從來沒有主動招惹美國，從來無意挑戰或者取代美國，無意與美國全面對抗，中國對美政策從來沒有改變…”等等，因此，沒有理由中止合作進程。

從一貫腔調百分之百強硬，一味譴責美國的發言人嘴裡說出上面的語言，至少傳遞出兩個信息：中共決策層面存在着不願與美國鬧翻，願意理性處理問題的一派；中共決策層看出美國現在已有“不甘罷休”的一面，從『香港治安法』開啟制裁中共涉港事務高官，到發表中共佔領南海是非法的最強硬聲明，美國已經完全不是幾年前“鬥而不破”的那個美國了。

中方可能還不肯承認的是，從最犬儒的角度講，背叛鄧小平開放改革，韜光養晦導致今日局面，這一點彭斯副總統已於2018年十月份的演出講明白了；從現實的角度講，北京也不能自視“無辜”。

“中國從來沒有主動招惹美國”？從來無意挑戰或者取代美國，從美國的角度看，都很不真實。從彭斯到不久前某位官員再到司法部長今日的發言，美國的表述完全相反。

中國從來沒有主動招惹美國，也許中方拿貿易戰舉例，是美國挑起的戰爭。但是，北京忘了自己在17年前加入世貿組織前與最關鍵的美國談判時的承諾，美方後來列出，無論知識產權，國企補貼，強迫性技術轉讓，網絡盜竊等等，中方都背叛了承諾，美方開始了反攻。

關於新冠病毒的問題，中國沒有主動招惹美國，但是中國被指掩蓋早期真相，尤其是當中國疫情稍稍平穩，世界遭受疫情蔓延之害的時候，中國外交部到中國官媒，到中共官方意識煽動下的自媒體，要西方抄作業，就是不承認自己的錯誤。而且，外交部發言人趙立堅直接挑起了美中關於疫情起源的戰爭。如果不是他指責美國軍人把病毒帶到中國，就不會有特朗普直接形容新冠病毒為中國病毒，關鍵的問題，中國直到現在，才允許世衛組織前往調查，但美方懷疑，所有的證據還存在嗎？

香港危機是中美關係敗壞的有一個重大原因，北京以為家醜任由家長處置，不由外國干涉，但是香港是國際金融中心，香港與美國有特殊條約，與英國簽署了中英聯合聲明，這是公認的保障香港自治的國際文件，美國每次警告，北京每次加以反擊，直到美國國會通過『香港自治法』，取消香港特殊地位，懲戒涉港官員。

南中國海的問題，其實美國直到蓬佩奧發表南海聲明之前，美國沒有公開選邊站，現在已視之為中國非法佔領，為下一步國際干預甚至動用武力提供依據。還有新疆問題，中國是沒有主動惹美國，但人權組織指中國把上百萬維族人及其他少數民族關在稱之為“教育中心”的集中營裡面，這是美國不能忍受的。

涉及到人權問題，就已經不是“我打我的孩子用不着你來管”的時代了。

有分析人士認為：是該好好想想了，究竟是誰拿着本國信義資源任意揮霍，把中美關係糟蹋到如此敗壞的地步？ 華春瑩17日還希望美方“回歸理性”，制定更為理性和務實的中國政策。但是，她想過沒有，先從外交部做起，什麼時候，中國外交部發言人的語調理性些了，對中國，對世界都不壞。周五新露面的外交部新發言人為什麼引起好奇，大概有點這個原因。