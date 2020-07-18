警方“志在必得”光天化日埋伏拘捕人民力量譚得志

人民力量副主席譚得志17日下午在其工作的網絡電台D100停車場取車時，遭到在場埋伏的警察逮捕，據了解，警方前一天晚上已經於譚得志寓所附近跟蹤守候，拘人是“志在必得”。譚得志被捕後兩個小時，警方即火速落案控告他半年前涉嫌觸犯“煽惑他人參與未經批准集結罪”。

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在早前民主派的初選中，譚得志角逐九龍東一席並贏得超過1萬票，可望出戰9月的立法會選舉。

昨日（17日）下午接近3時，譚得志和人民力量另一副主席蘇浩的社交平台同時發文，指譚得志於港島數碼港停車場被捕，譚得志當時於網台D100完成電台節目，前往停車場期間卻遭3名探員拘捕，據悉有探員昨晚起已經於譚得志寓所附近跟蹤守候，拘人是“志在必得”。

譚得志在被捕僅2小時內，即被火速控告“煽惑他人參與未經批准集結罪”，並於粉嶺裁判法院提堂。記者在法庭等候譚得志期間，有大批防暴警在場戒備，有網媒記者更被警員搜身，譚得志傍晚獲法官准許保釋候審。他直斥警方是政治打壓，質疑“法治何在”。

警方則指，現年48歲的譚得志被控於今年1月17日，在大埔海濱公園露天劇場，非法煽惑其他不知名的人，在無合法權限下參與一個未經批準的公眾遊行。控方申請將案件押後10星期，以索取法律意見及配合警方作進一步調查，獲主任裁判官蘇文隆批准。

在此同時，警方17日中午派出大約30名警員進入理工大學進行搜查，並帶走多箱文件和其他物品。理工大學去年11月爆發反修例運動其中最激烈的警民衝突事件，為期13日的圍攻理大事件，有警員“中箭”。理大學生相信，警方這次進入校園搜查，相信與“中箭”事件有關。