香港立法會選舉提名：黃之鋒等表態不簽“擁護基本法確認書”

香港立法會選舉周六起提名，選委會稱首日共收到18份提名。選委會要求獲提名者必須在提名表格內簽署聲明擁護“基本法”以及保證效忠香港特別行政區。參選的黃之鋒和岑敖暉已表明不會簽署“確認書”。

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香港立法會換屆選舉提名期周六開始，5個地方選區和29個功能界別，首日共收到18份提名。

據《中央社》報道，對選委會要求獲提名者必須聲明擁護“基本法”，前香港眾志秘書長黃之鋒周六在社群平台臉書（Facebook）上發布6點聲明，表示自己選擇不簽署確認書。

身為曾經被取消參選資格者，黃之鋒深信北京是否會批准他成為候選人，重點不在於報名時是否簽署這份文件，而需考慮國策外交問題。

他表示，民主派各初選出線人的風險評估各有不同，大家對是否簽確認書也許不能在短時間內達共識，他表示最重要的是能夠互相尊重，“簽署，不代表放棄抗爭意志，拒簽，也不代表辜負選民託付”。

黃之鋒也強調，從沒看輕過自己會被取消參選資格的可能，而在港區國安法通過以後，對他來說，更擔憂的是要面對被消失、被送中和被無期還押的可能。從港區國安法通過至今，他還能健在，已是得來不易。

而在民主派初選功能組別區議會（二）中獲得近13萬票、得票排第2位的岑敖暉也在臉書表明，將不會簽署確認書。 岑敖暉說，這次立法會選舉關鍵是“極權會用怎樣醜陋的手段，去干預選舉”、“香港人民的意志有否大得在國安法下、在不可能的情況下，創造出議席過半數的可能”。

香港選舉事務處公告，新一屆立法會選舉將於9月6日舉行，提名期自7月18日開始，至31日結束。選舉管理委員會以發言人名義指出，獲提名的候選人必須在提名表格內簽署一項示明會擁護“基本法”和保證效忠香港特別行政區的聲明，否則不屬獲有效提名的候選人。