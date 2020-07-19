中國不要求加拿大在美中之間做選擇 孟晚舟事件姑且退後？

中國駐加拿大大使叢培武對加國態度忽然緩和起來。這位大使日前表示，中國不要求加拿大在中美之間做“選擇題”，也沒有言必稱孟晚舟，咄咄逼人。

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中方在談到中加關係時，必提孟晚舟，這次中國大使雖然也提到希望加拿大“糾正錯誤”，但沒有像以往那樣直說孟晚舟的名字，似乎經過仔細的掂量。

中加關係在發生孟晚舟事件之前，原本說得過去，但加拿大應美國要求，依照美加法律合作協約，拘押過境的華為主管金融的孟晚舟後，兩國關係迅速惡化。孟晚舟被捕不久，中國逮捕了兩名加拿大人，被視為是十足的報復行動。

美國指控華為金融首腦孟晚舟，違反美國制裁伊朗法令，涉嫌金融詐騙，向加拿大正式提出引渡申請。加拿大法庭已經就此舉行了多場聽證會。

叢培武大使對加拿大疾言厲色，不斷威逼加方釋放孟晚舟，去年12月他去看望軟禁的孟晚舟，稱“祖國是你最堅強的後盾”。今年六月他還表示，孟晚舟是政治事件，美國是中加關係麻煩製造者。他多次直接間接地表示，孟晚舟是解決中加關係的最大障礙。中國外交部發言人趙立堅甚至說過，加拿大是幫兇。

但是，正如一些觀察所指出的，隨着新冠疫情全球蔓延，全球質疑中國是否延緩世界抗疫時機的批評聲不斷，尤其發生了北京強加港版國安法之後，原本對中國有所顧忌的美國盟邦，包括加拿大、英國、澳大利亞等國，近來罕見地一致地對中國不假辭色。港版國安法公布後，加拿大宣布暫停執行與香港的引渡協定等措施。在如何處理孟晚舟事件上，加拿大總理特魯多也堅決拒絕了用兩名被中國拘押的加拿大人交換孟晚舟的說法，他表示，中國不懂得加拿大是一個司法獨立的國家，政府不可干預法庭審判。他還批中方拘押兩名加拿大人是“任意拘押”。

中國駐加大使館17日官網發布叢培武15日出席加中貿易理事會主辦的網絡研討會發言內容，他在會中對加拿大態度緩和，首先強調中加兩國在抗擊疫情的過程中開展的一系列合作，相互支持，共度難關等等。

談到中加關係，他稱中方始終認為，中加之間不存在根本厲害衝突。他把中加關係存在的挑戰歸結於“很大程度上來自於美國的干擾”。

叢培武強調，中國不要求加拿大在中美之間做“選擇題”，相信加方有足夠的智慧在處理好對美關係的同時積極開展對中合作。

叢培武當然還是要強調中加之間如何去掉“最大障礙”的問題，他說，希望加方能從自身利益出發，及早作出正確判斷，糾正錯誤，妥善解決中加關係中的最大障礙，使兩國關係重回正軌….這段話顯然指的是孟晚舟事件，但沒有說出孟晚舟的名字，沒有以前那樣直露白地逼迫加方表態，着重在“規勸”加拿大多替自身利益想想。

一個時期以來，中國外交形象不佳，甚至有種說法，中國外交部成了“中外關係破壞部”，駐外大使成了“戰狼外交官”，但是最近語調上有所變化，從一味專橫，變得有所緩和，這從王毅外長日前被視為向美國伸橄欖枝的那篇講話開始，外交官們的語調似乎開始變化，但也不能一概而論，王毅今天對美國的講話就又“強硬起來”，他與俄羅斯外長通話時責備“美國哪裡還有大國的樣子”。