安徽防汛應急響應升至I級 全椒縣爆破泄洪

受持續強降雨和長江中上游來水影響，安徽省防汛抗旱指揮部決定於當地時間18日18時將防汛應急響應提升至I級。鑒於當前極其嚴峻的水旱災害防禦形勢，安徽省水利廳決定自當日15時起啟動水旱災害防禦I級應急響應。19日凌晨，隨着兩聲震耳巨響，安徽省滁州市全椒縣對滁河兩外壩堤實施爆破。爆破泄洪前，7月18日上午，該縣已對兩個蓄滯洪區內的人員、大宗財產和生產資料進行緊急轉移。

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據新華社從安徽省防汛抗旱指揮部獲悉，截至18日12時，包括長江、淮河幹流，安徽省有35條河流湖泊超警戒水位。當前，安徽省長江幹流全線超警戒水位，水陽江、滁河、巢湖西河、菜子湖等主要支流、湖泊超保證水位；淮河幹流王家壩站超警戒水位。據氣象部門預測，18日和21日前後，安徽省還有兩次強降雨過程，防汛抗洪形勢十分嚴峻。

七月下旬以來，安徽全境汛情告急。7月17日-18日，安徽省大別山區、江淮東部部分地區再降暴雨、大暴雨。在安徽省會合肥市，在17日20時至18日15時，日降雨量突破當地有氣象記錄以來的歷史極值，市區部分地區降水超過100mm。合肥市區內多地內澇嚴重，在街頭可以看到，部分道路積水幾乎沒過車頂。

分析人士指，安徽省地處華東腹地，一北一南的淮河、長江自西向東分別貫穿全境，江淮兩大流域面積佔全省總面積的95%，省境南部還有小範圍為新安江流域。安徽省內淮河、長江兩岸支流、湖泊眾多，全省共有河流2000多條，大小湖泊580多個，其中，巢湖是安徽省最大的湖泊，全國十大淡水湖之一。當下，安徽省境內長江、淮河兩大河水位同步上漲，安徽省防汛正面臨“南北夾擊”之勢。

據央視19日報道，從過去24小時的降雨量統計來看，安徽沿淮到沿江大部分地區出現暴雨，部分地區大暴雨，局地特大暴雨。雨下得最大的地方是六安市裕安區獅子崗，一天下了411.7毫米。此外，19日凌晨，隨着兩聲震耳的巨響，滁州市全椒縣對滁河兩處壩堤實施爆破。截止當地時間今早8時，滁河襄河口閘水位已由爆破前14.39米下降為14.09米。根據從全椒縣委宣傳部新聞科了解到，此次爆破泄洪點位於全椒縣武崗鎮滁河幹流與襄河交彙處。荒草二圩和荒草三圩蓄滯洪區已列入國家蓄滯洪區名冊。

據滁州市應急管理局副局長奚學軍介紹稱，荒草二圩和荒草三圩總蓄洪面積超過10平方公里，設計總蓄洪量為6071萬方。兩圩成功蓄洪後，將使滁河襄河口閘水位下降70厘米，可有效緩解滁河防汛壓力。據介紹，為應對滁河防洪的壓力，荒草二圩和荒草三圩曾分別於1991年、2003年2008年和2015年4次運用。

19日16時，安徽省氣象局和安徽省自然資源廳還聯合發布了地質災害黃色預警：2020年7月19日20時-7月20日20時，六安市全境，黃山市全境，宣城市全境，池州市全境，蕪湖市全境，銅陵市全境，安慶市的潛山市、太湖縣、岳西縣，廣德市發生地質災害的可能性較大，請注意防範，並加強隱患巡查和排查，一旦發現隱患，提前避險轉移。