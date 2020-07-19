德國總理府被指曾為wirecard進入中國市場說項

據德國電視一台報道，德國金融科技服務公司Wirecard破產醜聞正在逐步上升為政治事件。繼德國財政部長朔爾茨受到質疑後，媒體現在爆料說，默克爾總理也涉足其中。默克爾去年訪問中國時，曾為wirecar進入中國市場說項。

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去年9月3人，擔任wirecard 顧問的前德國聯邦國防部長古滕貝格曾成功遊說默克爾總理，就wirecard進入中國市場的計畫和默克爾進行了交談。默克爾隨後不久在和中國的一次會談中，為該公司做了努力。至於是默克爾親自和中方進行會談的，還是其訪華代表團中的一位成員和中方進行了會談，目前尚不清楚。

wirecard醜聞給德國政府帶來的壓力正在增大。德國財政部長朔爾茨首先受到壓力。財政部去年2月19日已獲悉，wirecard的金融監管機構BaFin因操縱市場行為正受到調查。

wirecard今年六月底申請破產，理由是找不到資產負債表中本來應該存在亞洲銀行賬戶上的19億歐元餘額。Wirecard假賬醜聞引發軒然大波。為此，財政部長朔爾茨宣布，將對德國金融監管進行改革。

去年9月6-7日，默克爾訪華。訪華之行當天，古藤貝格向總理府經濟、金融、能源政策部負責人羅勒（Lars-Hendrik Röller）發送了電郵，其中，他向羅勒通報了wirecard打算進入中國市場的計畫，並要求他在默克爾中國之行期間輔佐默克爾。

訪華後，羅勒9月8日通過電郵回復古滕貝格，說在訪華期間“談到了這個話題，並得到了提供進一步輔佐的承諾。”大約兩個月後，wirecard宣布收購中國商銀信支付服務公司（AllScore Payment Services）的股份。據德國《明鏡》周刊報道，這家總部位於北京的公司受到爭議，2020年，該公司因涉足遊戲行業，不得不在中國支付創紀錄的罰款。