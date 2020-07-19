歐盟27國領導人加緊討論7500億歐元振興經濟計畫

周日在布魯塞爾舉行第三天會議的歐盟各國領導人加緊各方磋商，以避免討論7500億歐元後新冠疫情振興經濟方案無果而終。德國總理默克爾周日警告，歐盟領導人可能無法達成協議。

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這是歐盟領導人在新冠疫情爆發以來首次舉行的面對面峰會。周五開始舉行的峰會預計為期兩天，由於各國意見分歧而延至周日。

法新社報道，在經歷55小時的磋商後，27國領導人的定於周日晚間當地時間19點20分舉行晚宴，進行最後的努力。而德國總理默克爾周日警告，歐盟領導人可能無法達成協議，以促進遭疫情重創的歐洲經濟復蘇。

默克爾在出席第三天也是最後一天歐盟峰會時說，歐盟27國領導人對基金規模、獲得基金規則以及將使用基金與尊重法治原則掛鉤等問題上“立場分歧”。

提出7500億歐元振興經濟計畫的歐盟理事會主席米歇爾，周日與各國領導人展開磋商。直到周日下午，米歇爾與比利時首相維爾梅斯及盧森堡和愛爾蘭總理舉行會談，維爾梅斯表示，“達成協議的時候到了”。

法新社消息，此次峰會的結果非常不確定，這是自2000年尼斯會議以來歐盟領導人最長的一次會議。

法新社援引一位歐盟消息人士稱，“事情緩慢進展”。 據外交消息人士說，在受新冠病毒影響最嚴重成員國應獲復蘇基金撥款數額上，各成員國意見分歧。荷蘭為首的北部成員國，將最高金額設定為3500億歐元，但大部分成國包括德法兩國都認為，最低金額應為4000億歐元。 而荷蘭等國也認為，總值7500億歐元的復蘇基金方案規模太大，而且應該以貸款為主，不應是贈予。但意大利和西班牙等急等復蘇經濟的成員國，指責歐盟做得不足夠，沒能協助受病毒嚴重衝擊的國家。

本屆峰會主要圍繞歐洲理事會主席米歇爾提出的7500億歐元振興經濟方案進行討論，其中包括5000億歐元無償紓困金與2500億歐元貸款，幫助最迫切需要的成員國擺脫疫情所帶來的經濟危機。 德國、法國以及南歐國家支持這一方案，而荷蘭，奧地利，瑞典及丹麥等國則主張減少振興計畫金額總量，並以貸款而非無償發放的方式提供。