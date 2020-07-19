洞庭湖水位迎來複漲 水利部官員：三峽不能包打天下

中國官媒新華社7月18日報道稱，受“長江2020年第2號洪水”影響，三峽水庫加大出庫流量，對洞庭湖產生頂托作用，洞庭湖出湖控制站——城陵磯站水位出現復漲。此外，針對近日關於三峽工程防洪能力的質疑，水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞進行了回應。

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新華社的報道指，根據從湖南省水文局等部門了解到的信息，洞庭湖區目前有16個水文（水位）站水位超警戒，81個堤垸、1771.6公里堤防水位超警戒，防汛形勢比較嚴峻。湖南省水文局提供的數據指出，18日8時至18時，受長江來水影響，長江入洞庭湖的四口水勢明顯加大，洞庭湖平均入湖流量達2.5萬立方米/秒，平均出湖流量達2.4萬立方米/秒,洞庭湖增加水量1.1億立方米，城陵磯站水位上漲0.04米。水文部門預計，19日至21日，洞庭湖水位將呈緩慢上漲趨勢。防汛部門提醒，洞庭湖區已經維持半個月的高洪水位，長時間被高洪水位浸泡，堤岸出險等級加大。

此外，針對近日關於三峽工程防洪能力的質疑，水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞回應指，三峽工程是長江防汛體系中的骨幹工程，地位重要、效益巨大，但並不能“包打天下”。他表示，今年長江防汛緊張主要是長江流域尤其是中下游降水多導致的。今年以來，長江流域平均降水量750毫米，較常年偏多近兩成。特別是進入主汛期以來，長江流域共發生9次明顯降雨過程，基本無間歇，流域降雨量較常年偏多四成，長江中下游較常年偏多六成，排名1961年以來第1位。

陳桂亞說，“長江2020年第1號洪水”發生髮展期間，三峽水庫連“踩”5次“剎車”，下泄流量從3.5萬立方米/秒降至1.9萬立方米/秒，有效避免了城陵磯站超保證水位。6月以來，三峽水庫等控制性水工程已經為減輕中下游防洪壓力發揮了巨大作用。即使按靜態分析，也就是水庫水位超過汛限水位的量計算，截至18日18時三峽水庫已攔蓄洪水近100億立方米，相當於700多個西湖的水量。

陳桂亞說，有了三峽工程並不意味着長江中下游防汛就可以高枕無憂。三峽工程本身有明確的防洪任務，主要是為了將荊江河段的防洪標準由堤防本身的10到20年一遇提升到100年一遇，提高城陵磯附近地區的防洪能力，減少分蓄洪量。三峽工程攔蓄洪水的能力並不是無限大，其本身防洪庫容為221.5億立方米，而汛期長江上游來水多年平均有3000億立方米，攔蓄洪水的同時，需要擇機下泄騰庫。七八月份，三峽水庫要留出充足的防洪庫容來應對上游可能發生的更大洪水。

陳桂亞續稱，長江流域即將進入“七下八上”的防汛關鍵期。流域降雨仍在繼續，初步預計此輪洪水緩退後，三峽水庫又會迎來新一輪來水。據介紹，長江委已下發調令將三峽水庫的下泄流量由3.3萬立方米/秒提升到3.7萬立方米/秒，控制庫水位上漲幅度，以迎戰上游可能發生的洪水。長江中下游幹流漢口以上江段、洞庭湖出口附近水位已經開始波動轉漲。據中長期水文氣象預測分析，7月下旬，長江上游、中下游幹流附近降雨仍將偏多。

陳桂亞說，當務之急，仍是要做好巡堤查險工作。目前，長江中下游堤防經過長時間的洪水浸泡，一般險情有可能增加，亟須壓緊壓實責任，全方位動員力量，進一步充實提高巡堤查險力量，加強重點水庫、堤防等巡查防守頻次，做到險情早發現、早處置，保障防洪安全。同時，要防範強降雨引發的局地洪澇災害。

另據了解，中國應急管理部19日發布未來三日全國自然災害綜合風險預警提示：預計20—22日，南方雨勢減弱，主雨帶北擡，淮河流域將有強降雨過程，幹流防洪風險進一步加大，部分中小河流可能發生較大洪水。山西東南部、河南中東部、山東南部、安徽北部、江蘇北部等地暴雨洪澇災害風險高，四川東北部、重慶北部和貴州等地山洪地質災害風險高。