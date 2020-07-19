美國防部長埃斯珀：中國是首要戰略競爭對手

7月24日將迎來美國現任國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）上任一周年的紀念日。美國國防部在18日以“埃斯珀標記作為國防部長充滿大事的一年”為題，發表了對他上任一年來的回顧性採訪內容。

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埃斯珀在採訪中指出，當他成為美國第27任國防部長後，他的首要使命是貫徹美國的《國防戰略報告》（National Defense Strategy)，後者將中國與俄羅斯列為美國的主要競爭對手。他對此解釋說，“我們正處於大國競爭時代。這意味着我們的首要戰略競爭對手是中國，然後是俄羅斯”，但中國的麻煩更大，因為中國有足夠的人口和足夠大的經濟體來取代美國。

埃斯珀表示，“我和任何了解中國的人都十分清楚，他們有取代我們的野心，肯定想在地區內取代我們，最好是在全球舞台上（將我們取代）”。美國的《國防戰略報告》提到，“中國希望改寫二戰以來有效維護世界和平的國際秩序”。他續稱，“一個單一崛起中的中國不會引發美國領導人們的憂慮，但一個在中國共產黨統治下崛起中的中國則令人擔憂”。埃斯珀指出，美國和盟友珍視個人主義和民眾的選擇自由，重視新聞自由、宗教自由和集會自由，因為制定了建立在規則基礎上的國際秩序。但中國並不珍惜這些自由。

埃斯珀在採訪中說，“他們把黨置於首位”，“（中國）軍隊對黨忠誠。我們的軍隊宣誓保護憲法。我們的志向非常不同…… 整體價值觀念非常不同。如果我們不意識到中國構成的長期挑戰和可能對我們構成的威脅，我們就可能發現我們生活的世界不同於我們希望生存的世界”。此外，他提到，相比中國而言俄羅斯對美國來說是稍微較小的挑戰，但同樣是全球的麻煩製造者，包括強佔克里米亞，與烏克蘭進行的戰爭，威脅北約盟國及向敘利亞和利比亞派兵等。

此前，美國司法部長威廉·巴爾16日在福特總統博物館發表涉華講話稱，“中共在中國政府和社會的方方面面發起了一場精心策畫的運動，利用我們機構的開放性來摧毀它們。”在討論包括科技、醫藥和娛樂業在內的行業時，他描述了中國政府如何“進行經濟閃電戰”，目的是主導全球經濟，取代美國成為世界頭號超級大國。對此，中國外交部發言人華春瑩在17日的例行記者會上回應指，“中國從來無意挑戰或者取代美國，無意與美國全面對抗。”