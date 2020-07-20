三峽大壩不怕原子彈轟炸 越泡越結實 你信不信

中國長江流域洪災嚴重，專家指新一輪大洪水或襲向三峽大壩。三峽水庫是否加劇了長江流域的洪災，三峽大壩是否存在潰壩風險的問題再一次被提了出來，為消解中國公眾疑問，一些中國水利官員及專家出面解釋，似乎仍難平息疑問。

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新華社7月18日報道說：三峽樞紐運行部門檢測記錄顯示，三峽大壩發生“位移、滲流、變形等”，不過，新華社報道並未給出位移、滲流、變形的數據，而是強調“主要參數都在正常範圍內”，“大壩擋水建築物各項安全指標穩定”。官媒報道的重心雖在於強調各項參數都很“正常”，但無疑承認了三峽大壩發生了位移、滲流、變形等問題。

水越泡越結實？

『中國經濟周刊』7月16日就“三峽潰壩說”採訪中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩。這位專家說，三峽大壩壩體不存在任何問題，他還表示這座大壩“會在100年內越泡水越結實”。

關於三峽大壩存在“變形”、“潰壩”的說法，他稱這座大壩是依照抵禦“萬年一遇”的超大洪水而設計，即便遭遇超過每秒12.43萬立方米的洪峰流量衝擊，壩體仍固若金湯。

關於“變形”，他指三峽大壩在涉及允許範圍內的“彈性變形”並不可怕。他稱三峽大壩本身是混凝土重力壩，不但不怕長期泡水，其抗壓能力反而會在100年內水越泡越結實，他甚至稱，已經蓄水17年的三峽大壩，目前的混凝土抗壓能力已遠遠超出設計標準，由當初設計的25兆帕提升至目前的43兆帕。

三峽集團總工程師張曙光也稱，彈性變形並不可怕，關鍵要看是否在涉及允許範圍內，他還說，三峽大壩有一套完備的安全監測系統，共埋設了1.2萬多個儀器監測點，一旦有異常就會即可報警，怎麼可能會出現網絡照片上那麼誇張的變形？

不過，旅居海外的水利專家王維洛則強調三峽大壩在變形，7月11日，他在美國之音採訪時表示，三峽大壩是重力壩，幾十個水泥塊擺在基岩上、靠自身重力保持大壩穩定，所以肯定會發生位移的。之前他還對媒體表示，比起壩體變形，三峽大壩更為嚴重的是滲漏問題，壩體船閘四周的滲漏問題相當不樂觀，當時由武警部隊所負責的 船閘工程是施工最差、位移最大的所在，一旦潰堤，從大壩以下到上海、出海口將“全部完蛋”，他呼籲長江中下游居民應早有心理準備。

原子彈轟炸都不怕？

三峽大壩在核武器攻擊下會不會潰壩，這也是一個經常提出的問題，中國水利發電工程學會副秘書長張博庭稱，中國軍方和工程部門從1959年至1988年就已考慮到了三峽大壩可能成為戰爭攻擊目標的問題，最後確定了“最抗炸、不會潰壩”的混凝土重力壩型。

這位副秘書長下面的說法更驚人：“退一萬步說，假如原子彈直接命中大壩，後果也只是把大壩炸出一個大缺口，相當於幾個關不上的大閘門而已，不可能發生整個水庫瞬間滔天傾瀉的毀滅性潰壩。”

三峽大壩不能包打天下

一些中國公眾質疑三峽水庫是否加劇了重慶、武漢等上下游的洪災，英國廣播公司引述中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩表示，三峽水庫只能保長江中下游主流河道的防洪安全，不能解決支流洪水的問題，支流的洪水只能靠支流上的水庫來調控。此外，長江中下游很多地區的嚴重內澇，暴露出自身的排澇系統跟不上，不能歸咎於三峽大壩。

另外，中國水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞接受官媒新華社專訪，就有關為什麼有了三峽工程，長江防汛還這麼緊張的問題，他的解釋是三峽工程是長江防汛體系中的骨幹工程，但無法“包打天下”。