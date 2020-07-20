五名流亡法國的維族人的受迫害經歷

法國的網絡媒體Slate網站近日報道了五名從新疆屢遭磨難，曾經被逮捕，被關押在再教育營，今天流亡在法國的新疆維族人的親身經歷。在國際社會的聲援下，流亡在法國的維族人逐漸走出恐懼，向媒體講述他們的經歷，但是，他們依然不願意透露他們的真實姓名。

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逃離新疆與妻子天各一方的伊爾凡

一位40多歲家庭條件優越化名為伊爾凡（Irfan）的記者向大家講述他的遭遇。

2009年七五事件之後一切都發生了變化，2014年昆明血案之後，北京對新疆的監控進入登峰造極的地步。警察在我家門口安裝了攝像頭，上面貼上微碼，每天早上6.30至10點兩名警察來監督記錄，當局因此可以掌握有關他的所有信息。作為記者，他曾經親眼目睹了當局如何一步一步地修建再教育營，但是，政府對這一切都守口如瓶，當建築工程過於龐大而無法隱瞞時，當局要求他拍攝一些視頻介紹當地新修建的漂亮的建築試圖加於掩飾。他的一切工作都受到嚴厲的監視，他當時雖然還不知道正在修建的是再教育營，但是，早已意識到他早晚會被關押，這只是一個時間問題。因為自從2016年陳全國從西藏來到新疆之後，當局以反恐為由大規模地加強了鎮壓，新疆的知識分子逐個被逮捕，記者朋友接二連三被拘押，他的電腦等工作工具被沒收，所以，他很清楚，下一個就會輪到他。在他家組織的一次結婚紀念慶祝會上，荷槍實彈的警察闖入他家並且警告在座他的所有客人他已經被列入黑名單。

逃跑於是便成為唯一的選擇，但是，當時新疆當局的規定是沒收所有維族人的護照。他向負責管理護照的政府官員繳納高額的費用才得以將他的護照保留了六個月，使他得以在2017年護照過期之前三周離開新疆前往土耳其。但是，他的妻子與兒子卻繼續留在新疆。最初當局試圖誘惑他回新疆，經常允許他與妻子通話，之後，當局告訴他妻子已經同他離婚，他的哥哥被逮捕，他的銀行賬戶被凍結，他在中國的生活也就此被凍結。

分別7年妻子從此受漢人男子“保護”的阿曼

阿曼是一位在法國生活了十多年的維族人，2013年他的妻子和兒子幾年前回新疆探親，之後遭到當局拘押，可能永遠不會回到法國。他雖然也想回新疆尋找，但是，擔心回去之後會同其他人一樣遭到關押。他已經有七年沒有見他的妻兒了。但是，他們通過微信互相聯繫，自從2016年以來，他家人向他提出一些非常奇詭的要求，要求他在他的工作地點拍照，要求他詳細的家庭與工作地址。他認為一定是有人要求他們這樣做。有一天他看到一位漢族男人住在他家中，把他的兒子抱在腿上，儼然象是一家之主。幾個月來，他已經沒有家人的任何信息。同其他在法國的維族人一樣，他也收到手機短信，通知他到使館去收包裹，但是，他從未敢前往中國使館。

尋找被關押的父親埃爾薩特（Ershat）

2011年來到法國的三十多歲的埃爾薩特（Ershat）是唯一敢於公開露面使用真實姓名的維族人，因為他希望他被關在再教育營的父親能夠儘快獲釋。

他與新疆的家人之前經常通過微信視頻會談，但是，2018年夏天，突然家人不再迴音。一個月後，他母親要求他不要再給父親打電話，因為父親工作很忙。他明顯感覺到母親是在壓力之下撒謊。

埃爾薩特（Ershat）的父親是一位知名的維吾爾語言學家，曾經擔任新疆民族語言委員會的負責人，退休之後經常到各地講學，但他在北京國家翻譯局遭到逮捕。家人從此沒有任何有關他的消息。

埃爾薩特（Ershat）通過各方渠道了解到他父親很可能被關押在烏魯木齊的一座再教育營。為了營救他父親，他與法國外交部取得聯絡，期待通過國際社會共同呼籲使他的父親恢復自由。同時，為了不連累家人，他與在中國國內的家人斷絕了關係。

依紮特的母親回新疆後被關押兩年之後回法見證再教育營

依紮特（Izzet）十五年前來到法國，她的母親兩年前被關押在新疆的再教育營，經過法國方面兩年多的外交努力，她的母親終於獲得了自由並且來到了法國，並且向女兒講述了在教育營內的恐怖經歷：“她的腳一天24小時帶着腳鐐，一間小牢房同時關押三十多個人，衛生條件極端惡劣。”

依紮特與兩個女兒都擁有法籍，她母親2016年底返回新疆辦理行政手續時被警方逮捕，護照被沒收，被當局關押了兩年，其中一年半被關押在再教育營。被迫學習漢語，學唱漢語歌，並且進行自我批評。有一次，她母親被用鐐銬靠在鐵床腳整整15天，無法上廁所。

崇拜戈達爾的維族電影工作者陶木耳（Tömür）

二十多歲的陶木耳因拍攝政治性短片而受到當局打壓，被迫流亡法國。畢業於新疆藝術學院，法國新浪潮電影大師戈達爾是他的偶像。他看過所有戈達爾的影片，夢想到法國來學習電影。來法國之前對維族知識分子很反感，認為他們膽小怕事，習慣於自律。即使在沒有中國人的場合，他們也總是擔心隔牆有耳。所以，在新疆生活時他討厭自己作為維族人的身份，因此決定到中國內地闖蕩。但作為維族人艱難的生存條件使他決定遠走他鄉，幾經周折終於來到法國。但到法國之後，他又開始重新重視自己的民族身份。並且想方設法從新疆運來維族樂器，今天正醞釀拍攝一部新疆人與漢人之間的愛情故事，一部新疆人的羅密歐與茱麗葉。

原文網址鏈接：http://www.slate.fr/story/192531/temoignages-ouighours-chine-surveillance-camps-arrestations-internement-repression?fbclid=IwAR3imF5S8uyRnXDusJBV2emIHimp2TDnq9MTjIEmpcRcfs5LkPnQ1AIe1I0