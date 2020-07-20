你來我往：傳台灣拒向香港駐台辦事處人員續發籤證

香港駐台辦事處成立，時任香港財政司長的曾俊華特別出席台北的開幕儀式

來而不往非禮也。根據台灣傳媒報道，台灣駐港辦事處代理處長高銘村因拒簽“一中承諾書”被迫離港後，台方亦採取相應的“報復”行動，近日不再向香港駐台辦事處，即香港經濟貿易文化辦事處的人員續發工作簽證，據悉已有香港駐台人員因受影響而回港。

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立場親中的台灣旺報報道，台方已不再向香港駐台辦事處的人員核發新的工作簽證，目前已有駐台港辦人員受相關事件影響，工作簽證到期無法續簽而離台。

去年香港爆發反修例運動，台灣總統蔡英文擬定政策援助港人遷台，引起中共極度不滿。國台辦發言人馬曉光批評台灣當局，認為香港的繁榮不容任何分裂勢力干擾破壞，形容台灣是“趁火打劫，搬弄是非”，又“引黑暴勢力人台只會禍及台灣民眾，搬起石頭砸自己的腳”。

陸委會發言人邱垂正表示，有關台港交流互動，台方秉持台港雙方既有共識規範和“平等、互惠”原則。稍後，陸委會再以書面回應台灣中央社提問指，近年台港相關互動所衍生的問題，一直透過台港經濟文化合作策進會、港台經濟文化合作協進會向港方表達，從未提出超出雙方換文共識外的要求；但始終未獲港方正面回應，甚至提出不合理的限制。因此，陸委會指出，基於平等及互惠考量，“我方須有所作為，以維護國家尊嚴。”

香港經濟貿易文化辦事處2011年在台成立，除了一名辦事處主任及其私人秘書外，還有2名副主任，分別負責文化及策略發展及投資推廣，另一名是經貿關係總監，底下還設有高級新聞主任、行政主任、投資推廣經理及經貿推廣經理，總共有9人。

知情人士表示，目前有討論香港拒發籤證給台方官員，台方就不延長的方案，但確切人數要看簽證日期是否到期。

台灣駐港辦事處設置5名組長，原本處長無法到任，由其中一名組長高銘村代理，但近期因拒簽承認“一個中國”切結書，工作簽證到期離港；另2名組長周家瑞、李晉梅也因簽證到期先行返台。目前駐港辦事處只剩經濟組長倪伯嘉。

香港經濟貿易文化辦事處成立的背景是。兩岸在2010年簽訂海峽兩岸經濟合作框架協議後，關係改善，港台經協商後，同意成立駐台經貿文辦，推動港台兩地的文化經貿交流與合作，並協助在台港人或就讀的港生等。

根據立法會財委會文件，政制及內地事務局在2011年10月，向立法會申請開設一個首長級乙級政務官職位，擔任駐台經貿文辦主管。

資料顯示，經貿文辦於2011年12月19日在台北正式設立，首兩任主任分別是梁志仁（2011年12月－2015年8月）和鄭偉源（2015年8月-2018年7月），但自2018年中至今懸空，一直由副主任朱浩代理。

政制及內地事務局長聶德權今年4月時曾表示，香港駐台辦事處主任一直有人署任，但仍未尋覓到合適人選，當局會繼續按機制尋找合適人選。聶德權說，位置懸空不理想，但強調當局一直積極促進兩方的交流工作。