台灣推反制措施港駐台官員簽證期滿不續發並警告有後續

由於港府要求台灣派駐香港的官員必須簽署「一中承諾書」才續發籤證，導致台灣官員簽證到期，無法續留香港，陸續被迫返台。針對這件事，台灣今天採取了反制措施，在香港駐台辦事處人員工作簽證期滿時，也不再續發籤證。台灣宣稱，基於平等互惠原則，必須反制，以維護國家尊嚴。

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台灣駐港辦事處代理處長高銘村上星期五(16日)被迫返回台北，就是因為簽證到期，又拒絕簽署「一中承諾書」，導致港府不肯續發籤證，而被迫離港。也因為這個原因，台灣駐港辦事處的五位組長，現在只剩一位在任。

台灣陸委會昨晚表示，長期以來，台灣竭力維持台港良性互動，一直以保障兩地民眾權益，提供最完善的服務為宗旨。近年台港相關互動所衍生的問題，一直透過策進會及協進會向港方表達，也從未提出超出雙方換文共識以外的要求，但始終沒有獲得香港的正面響應，甚至對台灣提出不合理的限制。陸委會強調，基於平等及互惠考慮，台灣須有所作為，以維護國家尊嚴。

台灣官員透露，不再續發香港駐台人員簽證是「對等反制」的第一步，此外，還研議了多種反制措施，香港必須考慮這些可能的措施，帶來的影響和不便。

官員並強調，台灣駐港機構是經過台港雙方協商並換文同意設立的，香港應依雙方協議，保障台灣駐港機構不受任何政治干擾，否則就是為台港關係和交流設置障礙。

如果台港雙方互不退讓，到明年初，雙方編製人員都將所剩無幾，代表處勢必難以正常運作，到時該怎麼辦呢？台灣一位決策高層說，雖然不願見到，但最壞的情況台灣都有預備方案，各種可能性都經過沙盤推演，包括全面檢討港澳關係條例等。