新西蘭朝野兩黨一樣“紅”均被揭發收取中共捐獻

據南華早報報道，新西蘭兩個主要政黨因捲入拿取中共的政治捐獻而受到調查，事件引起外界對政黨接受捐獻來源的關注，以及是否會干擾國家的民主制度。

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新西蘭“嚴重詐騙辦公室”星期一表示，目前正對總理阿爾登（Jacinda Ardern）的工黨在2017年所接受的捐獻。

該辦公室並無進一步透露詳情，但工黨披露曾經透過一場由某華人社區組織舉辦的拍賣會，收取了一筆捐款，而這個組織的創辦人被指與中國共產黨關係密切。

類此的籌款項目已經引起警方關注和調查，而工黨和傳媒的報道暗示，透過拍賣會籌款這個活動，成為警方調查的重點。

報道指，上述華人社區組織創辦人張乙坤目前已經需要面對早前被指向新西蘭的反對黨作出違法捐獻。

新西蘭嚴重詐騙辦公室（Serious Fraud Office簡稱SFO）今年2月起訴新西蘭國家黨前議員羅斯，以及華人社區領袖張乙坤在內的三名華商。嚴重詐騙辦公室指張乙坤為中共在新西蘭的代理人，透過張乙坤一案，將多名政界重要人物拉下水。該辦公室又批評新西蘭並沒有針對外國代理人和中國滲透作出有力反制。

南早引述新西蘭 Otago大學選舉法律教授吉迪斯（Andrew Geddis）說，SFO的行動是史無前例的，顯示“壞蛋”不只是一兩個人，而是屬於制度性問題。他說：“問題顯示多個政黨或地方參選人為了籌集捐獻而不問來源和後果。”

SFO雖然沒有披露調查工黨的詳情，但該黨的黨魁沙寶（Claire Szabo）說，兩名捲入國家黨違法捐獻的華裔商人鄭時佳及鄭恆佳，也曾向工黨捐過錢。

工黨表示，鄭氏兄弟2017年及2018年捐錢的數目，均低於法律准許的1.5萬元新西蘭元，因此沒有記錄在2017年工黨的選舉報表。在2017年選舉之前，工黨曾收取新西蘭潮汕總會6萬元新幣，該總會又張乙坤創立，而鄭恆佳是該會的主要理事。