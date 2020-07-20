歐盟領導人布魯塞爾“馬拉松式峰會”有望就重振計畫達成協議

歐盟27國領導人在布魯塞爾經過4天“馬拉松式峰會”密集磋商後，終於有望在周一晚就疫情後的重振計畫達成協議。法新社消息，歐盟委員會主席米歇爾表示，對簽署協議抱有信心。

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法新社消息，歐盟各國領導人在如何構建龐大的復蘇基金，以及為受益成員國設定的附加條件方面存在分歧。為了最後達成協議，米歇爾將向歐盟各國領導人提交一份有關恢復計畫的修訂提案。

據法新社提前得到的提案文本，無償撥款的協議原本提議的5,000億歐元下修到3900億歐元。直到周日晚間，反對5000億無償撥款的北部國家仍堅持“3,500億歐元是極限了”。歐盟執委會將代表成員國在資本市場上籌集用於復蘇基金的7,500億歐元，資金將主要流向受衝擊嚴重的地中海沿岸國家。其中，3500億歐元以貸款的方式發放。

米歇爾提出的修訂方案主要將無償捐款數目減少，旨在向“節儉”國家，包括荷蘭，瑞典，丹麥，奧地利和芬蘭“做出姿態”。這些國家曾威脅拒絕簽署這項龐大的振興計畫。

路透社報道，此次歐盟峰會雖然比20年前在法國尼斯舉行的歐盟峰會短了一些，但突顯出歐盟南北之間的鴻溝。 被稱為“節儉的”北歐富裕國家在峰會期間推動成立一個規模較小的復蘇基金，並試圖就撥款與可償還貸款之間支出的分配方式設限。

而意大利總理孔特指責荷蘭及其盟國奧地利、瑞典、丹麥和芬蘭進行“勒索”。 荷蘭首相呂特的立場反映該國的政治現實，荷蘭選民對於依照比例計算，荷蘭成為歐盟預算最大的“凈貢獻國“之一感到不滿。

歐盟委員會主席米歇爾周一表示，振興計畫的修訂方案是“歐盟各國共同努力的結果”。