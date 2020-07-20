美國商務部再制裁11家侵犯新疆人權的中國企業

美國商務部周一以侵犯新疆少數民族人權為由，對11家中企祭出制裁。這是繼財政部制裁包括新疆黨委書記陳全國等多名中共高官後，美國再一次針對新疆人權侵害祭出制裁。

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《中央社》援引美國商務部發出新聞稿指出，商務部工業與安全局（BIS）在實體清單中增加11家中國企業，因為這些企業配合中國政府侵犯人權、大規模任意拘留、強迫勞動，並對新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族強制收集識別數據。

美國商務部長羅斯譴責北京強迫勞動與收集分析DNA以壓制其公民。他表示，“今天的制裁行動將確保美國的商品與技術不會被中共用來欺壓穆斯林少數民族”。

周一被加入實體清單的11家中國企業中，9家被指控涉及中共針對新疆少數民族強迫勞動。包括昌吉溢達紡織、合肥寶龍達信息技術、合肥美菱、和田浩林髮飾品、和田泰達服飾、今創集團、南京新一棉紡織、南昌歐菲光科技與碳元科技。新疆絲路華大基因科技與北京六合華大基因科技2家企業，則是涉嫌協助採集與分析維吾爾與其他穆斯林少數民族遺傳分析。

在此之前，美國商務部工業與安全局已分別在2019年10月與今年6月的兩次清單中，列明37家中國企業涉嫌在新疆侵犯人權。 這也是美國行政部門2周來第2次針對新疆少數民族人權遭到中國官方迫害的制裁行動。

美國國務院與財政部9日基於“全球馬尼次基人權問責法”，以涉及嚴重侵犯新疆少數民族人權為由，將陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍4位前任及現任中國官員，以及新疆公安廳列入制裁名單。