習近平外交思想研究中心在京成立 王毅：偉大的時代必然產生偉大的思想

中國外交部7月20日發表聲明介紹指，習近平外交思想研究中心成立儀式在北京舉行。中國國務委員兼外交部長王毅為研究中心揭牌並在成立儀式上發表講話。王毅表示，習近平外交思想是新中國外交理論建設中具有畫時代意義的重大成果，具有鮮明科學性、時代性、先進性和實踐性，我們應當深入學習，全面領會。

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中國外交部的聲明介紹稱，2020年7月20日，習近平外交思想研究中心成立儀式在北京舉行。習近平外交思想研究中心由外交部依託中國國際問題研究院設立，旨在統籌全國研究資源，全面、系統、深入開展習近平外交思想的研究、闡釋和宣介，對習近平外交思想進行原本性、理論性、實踐性、傳播性、政策性和專題性研究，發揮習近平外交思想對外交實踐的指導作用，服務新時代中國特色大國外交理論建設、體制機制建設和能力建設，為開創新時代中國特色大國外交作出積極貢獻。

王毅講話表示，偉大的時代必然產生偉大的思想。黨的十八大以來，習近平總書記以偉大戰略家的遠見卓識，準確把握人類社會發展規律，全面判斷國際形勢走向和我國所處歷史方位，提出了一系列富有中國特色、體現時代精神、引領人類進步潮流的新理念新主張新倡議，形成和確立了習近平新時代中國特色社會主義外交思想、即習近平外交思想，為進入新時代的中國外交指明了前進方向，提供了根本遵循。偉大的思想一旦產生，必將反過來推動時代的進步。近年來中國外交以習近平外交思想為指引，攻堅克難，開拓進取，取得了歷史成就，開創了嶄新局面。

王毅稱，習近平外交思想是新中國外交理論建設中具有畫時代意義的重大成果，具有鮮明科學性、時代性、先進性和實踐性，我們應當深入學習，全面領會。他說，首先，習近平外交思想是習近平新時代中國特色社會主義思想的有機組成。外交工作是中國特色社會主義事業的重要組成部分。以習近平同志為核心的黨中央從實現中華民族偉大復興的戰略全局出發，着眼世界大變局和中國新時代相互交織的時代特徵，對中國特色大國外交作出了頂層設計和戰略規畫。習近平外交思想深化了對中國特色大國外交的規律性認識，是黨中央治國理政思想在外交領域的集中體現。

第二，習近平外交思想是21世紀馬克思主義在外交領域的最新成果。習近平外交思想堅持歷史唯物主義和辯證唯物主義，科學運用馬克思主義的立場觀點方法，將馬克思主義基本原理同中國特色大國外交實踐相結合，以一系列原創性的重大思想觀點豐富和發展了馬克思主義國際關係理論，實現了馬克思主義中國化在外交領域的歷史性飛躍。第三，習近平外交思想是對中華優秀傳統文化的傳承創新。習近平外交思想充分汲取中華優秀傳統文化的豐富營養，賦予其新的時代印記和人文內涵，實現了創造性轉化和創新性發展。蘊含著“天下為公”、“世界大同”的美好願景，體現着親仁善鄰、兼愛非攻的歷史傳承，借重了和衷共濟、協和萬邦的傳統智慧，秉持了和而不同、立己達人的和諧理念，彰顯了弘義融利、扶危濟困的道德操守。

第四，習近平外交思想是對新中國外交理論的繼承發展。習近平外交思想把繼承與發展結合起來，升華了新中國幾代領導集體的外交思想，拓展了新中國的外交理論體系。為獨立自主的和平外交方針、和平共處五項原則、推動建立國際政治經濟新秩序等傳統理念賦予更加鮮明的時代精神，上升到人類命運共同體、新型國際關係、全球治理體系變革的歷史新高度。第五，習近平外交思想是對傳統國際關係理論的揚棄超越。習近平外交思想把中國發展和世界發展結合起來，把中國人民的利益和世界人民的共同和根本利益結合起來，超越了一國一城的狹隘範疇，超越了傳統現實主義國際關係理論，站在人類社會發展進步的道義制高點上，凝聚了各國人民共同建設美好世界的最大公約數。

王毅指出，當前世界大變局向縱深演變。面對充滿不確定性的國際形勢，我們要以習近平外交思想作為根本遵循和行動指南，在亂局中保持定力、在變局中抓住機遇，不斷開創中國特色大國外交的新局面。為此，我們要進一步加強研究，真正學深悟透習近平外交思想的內涵與精髓。外交戰線要把學習習近平外交思想作為一項長期的重要政治任務，堅持不懈，久久為功。我們要積極開展國際交流，讓各國和各國人民更加深入了解習近平外交思想的科學性和先進性。在國際上講好中國故事、中國理念、中國方案，不斷提高中國的影響力和感召力。我們要堅持學以致用，不斷以習近平外交思想指導中國特色大國外交實踐。不斷加強中國特色大國外交的理論建設、機制建設、能力建設、法治建設，進一步提高外交治理體系和治理能力現代化水平。

王毅最後強調，思想引領方向，奮鬥成就夢想。面對波瀾壯闊的新時代，讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，學深篤行習近平外交思想，為不斷開創中國特色大國外交新局面，為實現中華民族偉大復興和人類發展進步事業作出更大貢獻！另據相關報導顯示，王毅在2017年9月中共十九大召開前還曾一度稱讚說，“習近平總書記外交思想貫穿馬克思主義立場、觀點、方法，是對新中國建立60多年來外交大政方針和優良傳統的繼承和發展，也是對過去300多年來西方傳統國際關係理論的創新和超越，構成黨中央治國理念和執政方略的重要組成部分，是指導新形勢下中國外交的行動指南。”