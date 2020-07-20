蓬佩奧出訪倫敦 聚焦中國、香港及5G發展

英國周一繼加拿大、澳大利亞之後，宣布中止與香港的引渡協議。據消息人士稱，美國也計畫跟進。法新社報道，美國國務卿蓬佩奧今天訪問倫敦，中國的電訊設備及華為將是美英領導人討論的議題。

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在英國宣布中止與香港間的引渡協議後，美國國務卿蓬佩奧周二將訪問英國。此次行程的議題包括中國問題，5G網絡發展和英國脫歐後的自由貿易協議。

美國國務院的聲明表示，蓬佩奧在倫敦期間，將與英國首相約翰遜和外交大臣拉布會面，商討全球重要事務，包括應對新冠病毒的經濟復蘇計畫，與中國和香港有關的事件，及美英兩國正舉行的自由貿易協議會談。

法新社報道，美國國務卿蓬佩奧預計周二訪問倫敦，中國的電訊設備及華為問題將是蓬佩奧與英國領導人會討的議題。蓬佩奧在之前的新聞發布會上表示，他將前往英國和丹麥進行短暫訪問，中國“對全世界自由人民的威脅”將是主要議程。他說，他預計還將討論華為的問題。

英國今天宣布，中止與香港間的引渡協議。英國外交大臣拉布周一在英國國會表示，“英、港間的引渡協議立即中止，同時英國對中國實施的武器禁運擴大到香港”。一般認為，英國此舉將英中因“港區國安法”實施所產生的爭議加劇。

拉布並表示，“除非出現明確且強有力的保障，足以防止自英國引渡出境的機制被港區國安法濫用，否則我們不會考慮恢復這項引渡協議。” 這對英國前首相卡梅倫2015年所稱英、中關係的“黃金時代”構成了另一個致命打擊。 倫敦律師事務所合夥人瓦莫斯指出：“香港與英國間的引渡案極為罕見，所以這只是個象徵性姿態，但卻是個非常重要的姿態”。

另外，美國刊物《外交政策》（Foreign Policy）此前引述消息人士報導，美國總統特朗普政府正準備中止與香港的引渡協議，“可能在幾周內做出決定”。 消息稱，聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾表示：“中共已摧毀中港司法系統間的法律防火牆，將美國人引渡至當地不再安全，他們在中國境內將有可能面臨虛假的起訴及審判”。

《中央社》回顧，港區國安法6月底生效後，加拿大3日率先宣布暫停執行與香港的移交逃犯引渡協議，並禁止向香港出口敏感軍用物品。加拿大外長商鵬飛表示，港區國安法“是在秘密過程中通過頒布，未經香港立法、司法機構或人民參與，違反國際責任義務”。 而澳大利亞總理莫里森9日也宣布一系列支援香港人民的措施，包括延長簽證效期及修改引渡協議。他說，澳洲中止與香港之間的引渡協議，因為港區國安法“構成（香港）局勢根本上的改變”。澳大利亞並提醒在香港的澳洲公民，在“定義模糊”的港區國安法之下，要留意被拘留的風險。 報道稱，歐盟和各成員國將採取具體行動，支持香港的自治和自由。歐盟國家也考慮跟進加拿大與澳洲，暫停與香港的引渡協議。 另外芬蘭外交部長也表示，芬蘭不應實施與香港的引渡協議。新西蘭也說正在檢討與香港的引渡協議。