踢出華為後，英國宣布“立即”中止與香港的引渡協議

英國在宣布不再支持華為參與英國的5G建設幾天後，又宣布中止和香港的引渡條約的。

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7月20日星期一當地時間下午，英國外交大臣拉布宣布“立即無限期地”中止和香港之間的引渡條約，以回應中國強行在香港實施非常有爭議的安全法。

倫敦認為，香港國安法侵害了香港特別行政區的受到保證的自由，侵害了香港司法體系的獨立。英國周一的這一決定，使得香港無法從英國引渡國民到香港審判或監禁。

周一上午，英國首相約翰遜在參觀英國東南部的一所學校時說，面對中國，英國的立場必須是“平衡的”。首相表示，他將保持“強硬”的路線，但不會成為“自動反華的人”。在英國之前，美國、澳大利亞和加拿大已經中止了與香港的引渡條約。

中國政府已經通過外交部發言人之一汪文斌對可能的中止引渡作出了反應。他說：“這些有關香港的言論忽略了國家安全法與“一國兩制”是相一致的事實。”

法國世界報指出，英國是在宣布不再支持華為參與英國的5G建設幾天後，又宣布中止和香港的引渡條約的。

另外，7月初，倫敦宣布允許近300萬持有英國海外護照（BNO）的香港人在英國居留和工作5年，之後，可以申請英國國籍。在香港經曆數個月的親民主示威後，英國宣布的上述措施激怒了北京。