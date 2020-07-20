默克爾訪華時親自為wirecard說項

據德國《明鏡》周刊報道，德國總理默克爾去年訪問中國時，曾親自出馬，為wirecard 進入中國市場說項。

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默克爾去年九月6到7日訪問中國時，曾親自為現已因假賬醜聞破產的德國科技服務公司wirecard進入中國市場說項。德國政府發言人周一證實了這一消息，但沒有透露具體的談判細節，並表示默克爾當時對該公司正受到調查不知情。

政府發言人還表示，原則上，總理出國訪問時，總會為德國企業出力。

《明鏡》周刊上周首先爆料說，默克爾去年訪華時，曾為wirecard打入中國市場說項。今年六月底，該公司不得不承認，資產負債表上19億歐元餘額不翼而飛。隨後，公司股票猛跌，並很快宣布破產。據德國《商報》報道，該公司前董事Jan Marsalek仍在逃亡中，目前藏身莫斯科。但俄國表示不知情。

據媒體報道，去年6月，德國財政部告知中方聯繫人，wirecard有意進入中國市場。但財政部長朔茨此前已被告知，wirecard因賬務有問題，正在接受調查。

德國聯邦議院金融委員會計畫下周三舉行一次特別會議，澄清有關wirecard 醜聞中的政治責任。為此，會議將邀請財政部長朔爾茨和經濟部長阿爾特邁爾參會。

綠黨金融政策專家巴亞茲表示，總理在海外為一家德國企業說項本身並不是問題。 “問題是她在說項時，早就應該得到相關部委和官方機構的警告了。這件事只能說明半瓶醋主義盛行。”