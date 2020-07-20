7月以來洪澇災害已造成中國2385.7萬人次受災

據中國應急管理部7月19日發布的消息指，7月份以來，洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南、重慶、貴州等24省（區、市）2385.7萬人次受災，31人死亡失蹤。

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綜合消息顯示，相關洪澇災害還導致203.9萬人次緊急轉移安置；1.6萬間房屋倒塌，15.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積2478千公頃；直接經濟損失643.9億元。與近5年同期均值相比，緊急轉移安置人次上升53.6%，因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降82.0%、78.3%、5.9%。

據中新社報道指，長江中下游省份江西洪澇災情加重。截至當地時間19日16時統計，洪澇災害已導致該省699.9萬人受災，直接經濟損失202.2億元人民幣。7月以來，強降雨持續襲贛，江西境內多條河流及鄱陽湖先後多次發生編號洪水和超警戒洪水，多站點水位甚至超保證、超1998年、超歷史。

最新統計數據顯示，截至19日16時，7月6日開始的洪澇災害，已造成江西699.9萬人受災，緊急轉移安置69.9萬人，需緊急生活救助28.8萬人，農作物受災面積659.7千公頃，倒塌房屋937戶1847間，直接經濟損失202.2億元人民幣。

此外，據新華社報道稱，截至20日8時，環洞庭湖區共有23個水文（水位）站超過警戒水位，超警站點比18日增加7個。這也意味着時隔一周後，環洞庭湖區再次全面進入水位超警戒狀態。目前，環洞庭湖區各站水位仍呈上漲態勢。20日8時，洞庭湖出湖控制站城陵磯站水位34.24米，超警戒水位1.74米，較19日8時上漲0.21米；西洞庭湖常德市安鄉站水位38.28米，超警戒水位1.28米，較19日8時上漲0.72米；南洞庭湖益陽市沅江站水位35.07米，超警戒水位1.57米，較19日8時上漲0.22米。

湖南省水文局預測分析，受長江來水持續增大等因素影響，洞庭湖水位正在緩慢上漲，城陵磯站將在21日-22日出現超保證水位。此外，根據當前水庫調度及流域雨情、水情等，預測21日-22日西洞庭湖、南洞庭湖部分控制站的水位將維持超警戒水位，且會繼續上漲。