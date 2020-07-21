中國可能在哪些領域報復英國

北京強行推出港版國安法，英國採取了包括排除華為參與英國5G建設，暫停與香港引渡條約，準備為三百萬港人在英國定居開闢方便之門等一系列反擊措施，英中關係目前劍拔弩張，北京威脅英國當心後果。官媒『環球時報』更指北京完全可以制裁英國滙豐銀行和捷豹路虎，法新社就此分析北京可能對英國採取的幾種報復手段。

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貿易

北京可能對英國出口產品關閉大門，就如之前在劉曉波獲得諾貝爾和平獎之後，中國禁止進口挪威三文魚那樣。

連續四年英國對華出口穩定增長，去年，英國向中國出口相當於340億歐元的物資和服務類產品，打破了記錄。

中國是繼歐盟和美國之後，英國的第三大客戶，2019年，英國對華貿易赤字相當於200億歐元，其中只有服務類產品盈利，金額相當於35億英鎊。

英國黃金 中國通訊

用於納米技術的黃金，石油類產品，汽車，醫藥品是中國去年從英國購買最多的產品。這四大領域佔據了英國對華出口比例的66%。

在服務領域，法律，會計，諮詢，以及旅遊和交通，根據2018年的統計，中國需求量最大。

服務領域的活動為英國帶來了大約28億英鎊的收入。

2019年，中國向英國出售的主要是通訊設備，佔英國購買比例的16%，但華為從今以後已經被排除出英國市場，去年英國還向中國出口了大量製造品，包括玩具以及辦公用品。

英國大企業進入北京的瞄準鏡

一些英國大企業非常依賴於中國，比如阿斯利康製藥，該公司在中國獲得大約20%的營業額，中國是除美國以外該公司的第二大市場。

中國市場消化了20%的捷豹路虎汽車。

英國銀行諸如渣打集團預計三年內在中國投資400億美元，去年在中國以及北亞地區實現了40%的營業額。

它的競爭對手，與中國有歷史關係的滙豐銀行，在香港僱傭30000萬職員，公開表態支持港版國安法。

教育和旅遊

在新冠疫情爆發之前，大約有12萬中國留學生在英國讀書，他們付出高昂的學費，成為英國大學重要的經濟來源。

根據英國旅遊當局，2019年，有88萬中國遊客訪問了英國。

這些都可以被中國拿來施壓。

比如，在與澳大利亞關係日益緊張之時，中國政府要求其民眾和大學生避免前往澳大利亞旅遊和讀書，理由是澳洲出現了針對華人的“種族歧視”。

核電

不過，英國手上還是有一張可觀的牌：存在着批准中國廣核集團在英國建設核反應堆的可能性，但這已引起諸多英國政治人物的憤怒，他們反對中國參與敏感的核電建設。

英國『金融時報』報道稱，核電領域似乎將成為英國與中國的下一個摩擦點。