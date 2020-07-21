法國參議員 André Gattolin：歐盟將在年底通過歐盟的馬格尼茨基法案

中國新疆維族人的命運日益受到國際輿論的關注，法國輿論近日不斷向政府施壓，呼籲總統以及政府就維族人問題做出公開表態，長期關注新疆以及西藏議題的法國參議員安德烈 嘎多倫（André Gattolin）就此議題接受了本台的專訪，他在訪談中披露歐盟應該在年底之前推出歐盟的馬格尼茨基法案。

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法國媒體近日刊登多篇流亡法國的中國維族人的見證詞，引發法國輿論嘩然。法國解放日報今天頭版的巨幅標題更是令人震驚：維吾爾族人正被種族屠殺。法國輿論近日不斷向政府施加壓力，呼籲儘快就維族問題表態。法國歐洲議員格律克孜曼（Raphael Glucksmann）周一發推文要求馬克龍儘快就此做出回應，他說，倘若馬克龍繼續就維族問題保持沉默，那麼，今後他就不要再提什麼普世價值，共和國自由平等等理念。同格律克孜曼一同是國際中國問題議員聯盟（IPAC）的成員的法國參議員安德烈 嘎多倫（André Gattolin）多年來關注新疆維族人以及流亡藏人的命運，針對法國以及歐洲可以如何在維族人問題上向北京施壓，他向本台表示：

“針對中國境內的維族人問題，確實北京對他們的鎮壓活動已經延續了幾十年，最近幾年來更是加大了力度。北京不僅在新疆修建了大規模的再教育營，並且將維族人強迫遷移，另外，最新的調查顯示，當局對維族婦女進行強迫節育，目的是為了減少維族人的人口，使他們在新疆人口中佔少數。所以，諸如此類的行為符合國際有關種族屠殺罪行的定義的相關標準。美國政府對新疆官員的制裁依照的是六年前制定的馬格尼茨基（Sergei Magnitsky），該法案的名稱來自一位死於俄羅斯監獄酷刑的一位俄羅斯司法工作中的名字。該法案允許禁止侵犯人權的官員踏入美國國土並且沒收他們在美國的資產。歐洲僅有英國以及幾個北歐波羅的海國家擁有同樣的法令，目前歐盟正就類似的法案展開磋商，協商目前已經進入最終階段，匈牙利是目前唯一反對通過此一法案的國家，預計在今年年底之前歐盟將就上述法案達成一致。一旦獲得通過，倘若歐盟領導人確實有政治意願的話，歐盟就可以同美國一樣，在維族人問題上對中國政府領導人實施制裁。”

另外， André Gattolin 參議員還就香港議題以及法國是否應該廢除與中國簽署的雙邊引渡協議回答了本台的提問。從一開始就反對此一引渡協議的參議員呼籲法國政府取消至少中止該協議的實施。協議實施以來，法方向中方共引渡了四人。他還披露中方並未遵守法中雙邊協議，曾經無視法國主權，在2017年二月派情報人員在法國國土強行帶走中國公民，法國對這位在法國國土被強迫失蹤的中國人至今沒有任何消息。