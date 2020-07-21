美參院報告控中國借科技崛起發展“數位威權主義”

美國聯邦參議院周二發布報告指出，中國正利用其科技崛起來發展“數位威權主義”，在中國和全世界進行監控和資訊審查。

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《中央社》消息，這份報告由參院外交委員會民主黨籍首席議員梅南德茲（Bob Menendez）領銜，並由民主黨幕僚撰寫。內容提到，中國利用人工智慧（AI）和生物辨識等技術，追蹤人民並控制資訊。

目前華盛頓和北京關係正日趨緊張，美國總統特朗普不僅將新冠病毒疫情怪罪中國，指為“中國病毒”，還在貿易、人權以及北京在南海建立軍事設施等議題上升高雙方對峙。

此外，美國也一直敦促盟邦排除中國電信設備商華為參與5G網絡建設，認為這家公司會帶來安全威脅，並準備對華為和其他中國企業實施制裁措施。 美國參議院的這份報告，討論到北京祭出新法強化對資訊的控管，且開發技術支援相關監控措施的企業，也獲得中國政府大量投資。

報告說，中國利用輸出數位科技來提高對其他地區的影響力，並試圖在世界貿易組織和世界衛生組織等國際機構擴大勢力。 報告表示：“中國正在執行長期計畫，以稱霸數位世界”。報告還指控北京的目的是破壞民主制度和價值。 報告建議美國政府採取行動反制中國崛起，特別是國會採取相應行動，包括立法創設公家和民間聯手成立的財團，負責開發取代中國5G技術的美國技術，以及設立“促進數位權利基金”，反制中國大規模監控。

此外，報告支持成立一所網絡軍事服務學院，並建議美國總統帶領各國組成聯盟，共同合作對抗中國。