美司法部起訴兩名對新冠病毒研究機構發起網絡攻擊的中國黑客

美國政府周二透露，美國司法部起訴了兩名中國公民，這兩名中國人被控與中國政府合作，多次對新冠病毒研究機構發起網絡攻擊。

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法新社稱，美國對中國黑客網絡攻擊的起訴，正值美國特朗普政府不斷指責中國隱瞞新冠疫情，導致全球大流行。

消息稱，華盛頓州聯邦法院於7月7日起訴現年34歲的李小宇（音譯）及33歲的董家志（音譯）“多年參與網絡間諜行動，竊取武器設計、藥品資訊、軟體原始碼及其他資訊。

美國司法部負責國家安全事務的約翰·德默斯表示：“這兩名中國黑客正在與中國國家安全部門合作。”他在新聞發布會上補充說：“他們從事網絡間諜活動部分是為了自己的利益，但他們非常願意幫助自己的國家——中國。”

據德默斯表示，除了對包括澳大利亞，英國，德國和比利時在內的十二個西方國家的企業發動網絡攻擊外，這兩名中國人還針對“非政府組織，宗教團體和在美國及中國和香港的民主人士和人權活動家進行網絡間諜活動”。

根據起訴書，李董兩人曾向中國當局提供國一名與達賴喇嘛辦公室有聯繫的中國異議人士的電郵密碼，一些香港運動人士的電郵密碼也被他們披露給中國政府。

據稱，這兩名電腦黑客是在中國進行工程研究時相識，從2009年開始，他們合夥竊取了大約幾億美元的商業機密。他們尚未被捕，他們很可能藏身於中國。

美國司法部的起訴書對中國黑客的控罪包括竊取商業機密及電彙欺詐串謀。聯邦檢察官指，黑客不僅將竊取的機密圖利，還知道對中國政府有重大利益和價值。

司法部指出，李董兩名黑客在最近數月集中針對研發病毒疫苗及治療方法的公司，找尋這些公司的電腦網絡漏洞，企圖竊取公司的研發材料。 司法部的起訴書可能是首次控告外國黑客竊取與新冠病毒有關的科研材料。起訴書沒有透露黑客是否成功取得新冠病毒的研究數據。這宗案件在本月較早時提上華盛頓州的聯邦法院，到周二才公開起訴書內容。