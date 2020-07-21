習近平不露面 北戴河很平靜

往年這時候，中共領導人到北戴河度假或者開會的消息不斷，今年表面很平靜。

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七月初，北戴河一帶，就會發出禁行限飛的通知，今年似乎沒聽說。一年一度的中共領導人北戴河會議，開不開了？或者叫領導人休假，休不休了？

的確，洪水滔天，長江二號洪峰剛通過三峽庫區，另外一個更大的洪峰可能在近日來臨，整個南中國，官方報道，已經兩千多萬人受災，水淹的城鎮、村莊、比比皆是。習近平難道放心不下？

可是，習近平並未去災區視察，他在北京發出了指示，強調了抗洪形勢嚴峻，但民間有很多議論，作為回應，新華社在關於中共日前召開的一次常委會報道稱，習近平早在兩個多月前就對抗洪做了指示，儘管大洪水是在六月二號以後才到來的。

中國公眾還是希望他去視察水災，慰問災民，這從他們在網絡上一遍一遍貼出江澤民、胡錦濤，溫家寶視察水災的照片可以看得出來，他為什麼至今無動於衷？

今年是個多災之年，中國爆發了新冠疫情，這場疫情後來蔓延到世界，現在還在泛濫，但是中國早已控制住了疫情，兩會時，黨中央已經宣布取得抗疫的勝利，儘管後來北京新發地出了點事，新疆現在也有點疫情，但遠不能跟一月二月的規模相比。

經濟的問題比較大，第一季度經濟增長負6.8%，第二季度雖然扭負為正，3.2%，上半年總體經濟仍然處於負增長。今年兩會首次沒有訂出年度經濟發展目標，因為形勢險惡，走向不明。經濟後果同持續兩年的中美貿易戰，同香港危機，同新冠疫情都有關係。新冠疫情造成全球經濟危機，沒有多少訂單，中國的外貿形勢異常嚴峻。

但是習近平今年面臨的最大問題恐怕是香港問題，香港問題去年也很大，但今年更大，去年是反送中，今年北京想一勞永逸，徹底解決類似反送中那樣的港人與北京的大對抗，乾脆取代香港，制定了一個港版國安法。

這個法推出後，北京威脅香港，幾乎一步到位，港版國安法給北京派駐國安機構賦予港府不能管轄的權力，國安法有些條文，幾乎可以追究世界各個角落的涉案者，只要他被視為涉嫌犯了港版國安法。有人形容，北京從此也要“長臂管轄”了。

法力無邊，權力天大，但是，此法一出，習近平的中國跟整個西方世界翻了。美國推出『香港自治法』，準備制裁涉港事務的中港高官，職務最高的官員可能包括中共常委韓正。

紐約時報引據白宮幾位消息人士，美國正在研究封殺中共黨員及家屬入境美國的可能性，最終落實的可能性有多大，至少，美國要把中共與中國以及中國人民區別對待的意圖十分明顯。

北京輕視中英聯合聲明，港版國安法等於吞噬了該聲明奠定的一國兩制框架，大約北京沒想到，英國在港版國安法推出後，對北京越來越強硬，首先表示將承擔對港人的歷史義務，為大約300萬港人提供在英國長居、工作、入籍鋪路，接下來就徹底把在英國經營多年的華為排除在英國5G建設之外，剛剛英國決定，立即、無限期暫停與香港的引渡條約。英國的做法將對北京與西方的關係產生重大影響。

美國與中國的對抗越來越明顯，越來越直接，美軍雙航母日前再次開進南中國海，偵察機貼近廣東飛行。

中國與美國關係這樣壞，西方對中共本質的體認從來沒有這麼深刻和一致，這與習近平劍拔弩張不韜光養晦有關。長遠講，對西方不是壞事，對中共，無非就是顯示了真實面目。中聯部前副部長周力7月份建議中共做好應對外部環境惡化的六大準備。其中有要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備，其次要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備。還有一條是要做好與美元脫鉤的準備。這幅前景夠陰暗的了。

半個中國泡在水中，災民在受難，習近平為什麼還不出現？中央社一則分析稱：有中國海內外學者對習近平的表現不約而同解釋，習近平掌控至高無上的權力，集決策於一身，但是疫情、美中關係、國際處境、香港等問題，讓他陷入“決策疲勞”及“執政困難期”，或許可能產生逃避及恐懼心態。

至於北戴河休假的問題，親北京的多維則稱，在疫情造成中國多個政治議程形式和時間改變的背景下，中共高層取消2020年的北戴河休假並非沒有可能。