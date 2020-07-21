蓬佩奧會晤約翰遜 呼籲建立國際聯盟對抗中國威脅

正在英國訪問的美國國務卿蓬佩奧周二呼籲建立國際聯盟對抗中國威脅。法新社消息，蓬佩奧與英國首相約翰遜及外交大臣拉布分別會談，他表示，所有致力於自由民主的國家都應該意識到中共的威脅。

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法新社報道，蓬佩奧在約翰遜舉行會談後表示，雙方討論了中國在香港實施港區國安法，以及中國對待新疆穆斯林的方式和5G通訊網絡等議題。蓬佩奧在與英國外交大臣拉布共同進行的記者會上表示，世界各國應攜手合作，確保包括中國在內的所有國家都遵循國際秩序與規則。蓬佩奧表示，他與英國領導人進行了“坦誠”的會談，他呼籲所有致力於自由民主的國家都應該意識到中共的威脅。

法新社說，近期以來，英國政府對華為政策上發生180度大轉彎，公開與中國“叫板”，立場急速向美國靠近。由於香港問題及英國排除華為5G網絡建設，英中關係迅速降溫。

蓬佩奧讚揚英國排除華為參與5G網絡建設的決定，不過他表示，英國政府作出這一決定並非出於美國認為這是一個好的決定，而是英國領導人認為這樣做有利於英國人民。蓬佩奧說，美國希望確保“屬於美國人的個人資訊不會落入中共手中”。

在談到新冠病毒大流行時，蓬佩奧表示，新冠疫情大流行原本是“可預防的”，他指責中共領導層在處理有關新冠病毒的做法“是不可原諒”。蓬佩奧形容中共政權是一個威脅，他希望國際間成立一個國際聯盟，共同對抗中共對自由民主的威脅。