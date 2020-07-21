費加羅：網攻，假信息，盯工業…中國間諜強大攻勢（上）

《費加羅》報記者Vincent Nouzille7月17日刊出調查報告指出，多年來從事大規模經濟和技術間諜活動的中國秘密機構，不斷對西方國家進行黑客網絡盜竊，並在最近對西方開始了一場意識形態冷戰。冠狀病毒（Covid-19）危機更擴大了這場冷戰。

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網攻澳大利亞

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）6月19日就澳洲遭受前所未有的“惡意”網絡攻擊浪潮表示說：“我不能說出攻擊者的名字，但這是擁有高技術能力的國家行為。而擁有這種能力的國家並不多…”。澳洲總理使用“間接肯定”的外交辭令，避免直指中國政府是這場惡意網絡攻擊的源頭。此前幾天，澳洲的政府，醫院，學校，企業受到了高技術網絡病毒攻擊。澳洲情報部門和專家表示他們對其來源“毫無疑問”。

澳大利亞政治戰略研究所（Aspi英文）的網絡專家雅各布-沃利斯（Jacob-Wallis）指出，通過技術調查可以高度自信地推斷，中華人民共和國很可能是這些襲擊的來源。

近幾個月來，中國和澳大利亞之間的緊張局勢不斷加劇。2018年中期，堪培拉政府跟隨盟國美國，以“國家安全”的名義，禁止中國通訊設備製造商華為和中興進入澳洲未來的5G網絡建設。換句話說，就是要避免北京通過這些公司進行間諜活動的風險。2019年2月，澳洲大選前夕，該國議會和幾個政黨受到網絡攻擊。當時澳洲將這些攻擊“非官方”地歸因於中國。然後在冠狀病毒危機期間，由於澳大利亞第一個呼籲對武漢肺炎大流行的起源進行國際調查，隨後便遭到中國當局的報復，北京宣布對澳大利亞產品徵收關稅，並掀起新一波的網絡攻擊。不過北京宣稱與這些攻擊無關。另外，要求中國對病毒做出解釋並停止傳播虛假信息的歐洲國家，也遭到了數碼攻擊。

該文說，實際上，中國已經沒有顧忌。北京在國外部署了一批特工，操縱社交網絡，利用黑客團體，破壞西方“敵人”的穩定。儘管目前疫情局勢動蕩不安，但中國仍在繼續崛起。法國軍事學院戰略研究所（Irsem）情報預期與混合威脅研究主任保羅-沙龍（Paul Charon）表示，那些有關中國隨着經濟發展和交流會變溫和的想法，是一種幻想。事實上，中國變得更具攻擊性。

習近平的國安部

費加羅報說，2012年上任的中共中央總書記，權力無邊的習近平主席用鐵腕統治着14億居民。這位“習帝”，自2017年10月中共十九大以來，開始在國際上採取旨在取代美國的征服戰略。他要領導他的國家，在2049年，人民共和國百年之際，成為無可爭議的世界領袖。

為了贏得這場超級大國競賽，中國政權正在採取一切手段，從收購公司，到軟實力，從新絲綢之路類的大型項目，到最隱秘的操作。比如兩名法國對外安全總局（DGSE）的退休特工，因在多年間向中國“傳遞”敏感情報，7月10日被巴黎特別重罪法庭判處12年和8年徒刑。他們可對此判決提出上訴。

在使用間諜方面，中國不需要任何人教導。早在公元前6世紀，軍事家孫子就在《孫子兵法》中鼓吹用間諜克敵致勝。1949年，毛澤東的共產政權奪取政權後，建立了由一黨掌控的龐大情報系統。這個系統主要分布在管控警察的“公安部”和擁有20萬特工的“國安部”。成立於1983年的國安部依照前蘇聯克格勃的樣式，操縱國內外的情報活動。自2016年開始，國安部由習近平的親信陳文清領導。

奧威爾式“老大哥”在監控

該文說，媒體審查，國內網警，鎮壓異議人士和少數民族，管理拘留營，一切都逃不過安全部門。被改造成奧威爾式的“老大哥”們，正在測試用於監控居民的技術工具：面部識別，人工智能，大數據，公民“信譽”評分。德國記者馬凱(Kai Strittmatter)在他的論文《專制2.0》里解釋說，中國正在努力發展完美的數字監控，靈魂工程師們重新開設了製造“新人”的工廠。這是列寧，斯大林，毛澤東曾經夢寐以求的。這個系統的頂端是習近平，他通過中央國安委，中央軍委，中共黨及政府負責部門掌控着系統，並用這個系統來控制人民解放軍（PLA）。

2000年代初期，法國電信設備製造商阿爾卡特和美國思科注意到競爭對手華為的路由器源代碼與他們的類似。

中國非常雄心勃勃的經濟計畫促使情報部門（主要是國安部，但也有多個中國人民解放軍的專門機構）在國外進行間諜活動。一名前法國情報負責人介紹說，“為了追趕某些領域，抄襲剽竊技術是被允許的手段之一”。在2000年代初期，法國電信設備製造商阿爾卡特和美國思科都注意到，他們的競爭對手華為的路由器源代碼與他們的類似。

華為由中國軍隊前少校任正非創建於1987年。華為在美國受到起訴時，承認“無意中”使用了思科公司的源代碼。法國阿爾卡特後來也得到了華為的賠償金。從那以後，華為變成世界電信行業的領頭企業之一，但在美國被禁止，華為不顧一切地要在歐洲安裝它的5G網絡。此舉引發對其安全性問題的關注。因為中國在2017年設立的一項法律規定中國公司必須支持“國家安全情報部門的工作”。

航空領域剽竊

費加羅報這個調查說，法國政府在2010年感到了驚慌，認為中國是對法國公司進行網絡攻擊最多的國家。2013年底，空客公司遭到網絡攻擊，黑客竊走了空客A400M軍用運輸機的資料文件。據《法國-中國，危險關係》一書作者伊贊巴爾（Antoine Izambard）估計，那次黑客襲擊，應該是讓北京加快了其西安Y-20軍用運輸機的認證。該機已於2016年7月開始服役。

其他網絡黑客已從波音C-17軍用飛機，洛克希德-馬丁公司的F-35戰鬥機中竊取了數據，並對航空航天承包商進行窺探。例如，從2013年開始，針對法國飛機發動機製造商賽峰集團（Safran）採取的一項敏感行動。賽峰是美國通用的合作夥伴。兩名涉嫌與國安部有關聯的中國特工滲透到賽峰在蘇州的飛機發動機公司。其中被賽峰招募擔任產品經理的Tian Xi（音）將一款惡意軟件植入賽峰集團的計算機，然後在2014年1月25日向一位情報官員發短信說，“木馬（特洛伊）已在今晨安裝”。隨後，間諜得以進入賽峰的服務器，獲取有關其未來渦輪噴氣發動機的信息。

美國聯邦調查局發現多起入侵後，向法國情報部門發出了警告。雙方展開了聯合調查。2017年8月21日，一名可疑的黑客在洛杉磯機場被捕，並認罪。然後這名黑客協助警方識別其他黑客，包括“滲透”到賽峰在蘇州的飛機發動機工廠的兩人和一位名叫Yanjun Xu的國安部間諜。此人於2018年4月1日在布魯塞爾被捕，隨後被引渡到美國。美國司法部擴大了調查範圍，最終在2018年10月30日，對10名涉嫌從事網絡間諜活動的中國特工提出起訴。檢察官Adam Braverman譴責“這是國安部為了中國取得商業優勢，而部署盜竊數據的犯罪例子。” 北京回應稱，這些指控“純屬捏造”。

中國在2015年推出龐大的，旨在實現高科技自主權的“中國製造2025”計畫，同時進一步加快秘密狩獵活動的速度。巴黎亞洲中心副主席，華盛頓全球網絡研究基金會專家Candice Tran Dai判斷：該制度已合理化，其目標與政府，軍隊，部門及大型國企和私企集團有關聯。但這並不排除它們之間有競爭。