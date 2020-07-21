費加羅：網攻，假信息，盯工業…中國間諜強大攻勢（下）

《費加羅》報記者Vincent Nouzille7月17日刊出調查報告指出，多年來從事大規模經濟和技術間諜活動的中國秘密機構，不斷增加對西方國家的網絡攻擊盜竊活動，並在最近掀起一場反西方的意識形態冷戰。冠狀病毒（Covid-19）危機，擴大了這場冷戰。

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領英網招聘

奧巴馬與習近平在2015年達成網絡不進攻協議後，網絡襲擊活動暫停了一下。但隨後，中國黑客和間諜案件的清單又再拉長。在法國，國防和國家安全總秘書處 (SGDSN)的一份秘密報告提到，2018年中期，法國原子能和替代能源委員會（CEA）以及空客，賽峰，達索，泰雷茲，賽諾菲等大企業，遭到新一輪中國黑客網絡攻擊。

三個月後，費加羅報披露，中國間諜機構正在對法國的年輕高管們發起誘餌運動。一些使用假身份的招聘人員，通過領英網，接近這些年輕高管，邀請他們去中國工作。法國對外安全總局和國內安全總局(DGSE et DGSI)的內部通知說，有超過4000人被聯繫，規模前所未有。這兩個法國安全機構呼籲結束“有罪的天真”階段，建議進行系統性的回擊。

德國情報部門在2017年也發現了類似活動，在領英網，德國有上萬人被盯上。《法國-中國，危險關係》一書的作者伊贊巴爾（Antoine Izambard）在2019年底，曾就人們對這些間諜活動的懷疑，詢問過中國駐法國大使館。他得到的回答是，那是一些“無根據的指控”。中國大使館還反過來指控法國對中國22萬台電腦發動網絡攻擊。

“他們竊取了1.45億美國人的個人敏感數據”——檢察官起訴書

據費加羅報介紹，近些年，在大西洋彼岸，中國人也被懷疑盜竊有價值的數據，比如入侵美國聯邦行政人員的檔案（包括數千美國特工…），或偷窺Ashley Madison的婚外戀約會網站，該網站擁有3000萬客戶，包括名人和政客。黑客偷竊的信息足夠了解這些人的小秘密，並敲詐要挾其中的一些人…

2017年，亞特蘭大的艾可飛（Equifax）信貸機構的服務器被黑客入侵。針對該案，檢察官在2020年2月10起草的起訴書中指控說，“他們竊取了1.45億美國人的個人敏感數據。” 該起訴書指名道姓列出的嫌疑人是中國陸軍第54研究所的4名特工人員。

有時網絡攻擊者的身份難以識別。他們大部分時候蒙面作案。這讓中國官員可以擺脫一切責任。美國麥迪安網絡安全公司（ Mandiant Corporation）2013年首次透露：綽號APT1（高級永久威脅N°1）的中國黑客非常活躍，可能是61.398部隊的一個假身份。該部隊是中國軍隊總參三部的秘密分支，由幾百名網絡士兵組成，作案地點可能是在上海浦東新區的一棟大樓內。麥迪安網絡安全公司認為，這個“APT1，在2006-2013年間，通過垃圾郵件，系統竊取了至少140家公司的數百TB的數據。” 他們鎖定的目標位於美國，加拿大，英國。這些被竊走的數據與中國在電信，太空，能源和工程領域的野心相符合。

自那時以來，與中國相聯的所謂“APT”黑客系列團體數量持續激增。網絡專家試圖通過操作的一致性，來識別他們。比如：依照北京時區上網的工作時間，針對的目標，操作的手法，域名和IP地址的地理位置，用普通話編寫的軟件代碼。根據上述跡象，專家確定了至少60個與中國相關的PTA黑客團體。其中一些被美國CrowdStrike公司網絡安全團隊以熊貓系列命名。比如：APT2稱為“ Putter Panda”（推桿熊貓），背後很可能隱藏着負責太空情報的61,486軍事部隊；APT3被稱為“Gothic Panda”（哥特式熊貓）； APT10綽號“Stone Panda”（石頭熊貓）。據保羅-沙龍介紹，這些“熊貓”經常代表軍方或國安部，在網絡進行綜合行動，將賺錢的網絡犯罪活動與剽竊技術和網絡間諜活動綜合起來，構成龐大的網絡角色雲團，很難識別。

一半是騙子，一半是間諜

例如，美國司法當局懷疑“APT10”團隊的黑客們在2006-2018年間，剽竊掠奪了12個國家的45家公司，以及10萬名美國海軍官兵的數據。至於“APT40”團隊的任務，據美國網絡安全公司“火眼”介紹，是“加速中國海軍艦隊現代化”的行動，同時也監控東南亞國家。

費加羅報說，毫無疑問，與國安部有關聯的“APT41”團隊是由“半騙子，半間諜”組成的，他們在視頻遊戲領域使用勒索軟件，並監視持不同政見者。2020年1-3月間，思科路由器及全球75家公司和組織遭到連串攻擊。據信就是這個APT41團隊乾的。

中國間諜還可以使用更多樣化的類型配置。在最近一份備忘錄中（標註日期6月22日），美國司法部列出2018年以來正在審理的46起案件。這些案件在美國司法部統計的經濟間諜案中佔比80%。受益方都是中國政府。這些訴訟特別涉及通信巨頭華為，及各種APT團隊的黑客。此外，訴訟也針對美國公司的惡意僱員，反水的前中情局（CIA）官員，涉嫌隱瞞與中國聯繫的著名大學研究人員，為國安部工作被當場抓住的實習生，偽裝成學生的中國軍方人員。

中國政權希望在世界舞台佔據中心位置，輸出其政治模式，並認為這種模式優於西方民主價值觀。——香港浸會大學教授高敬文Jean-Pierre Cabestan

費加羅報說，除了間諜活動之外，中國最近還像俄羅斯人一樣，從事互聯網虛假信息活動，甚至對其視為敵對國家的內政加以干涉。《明天的中國：民主還是獨裁？》一書的作者，香港浸會大學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，中國政權希望在世界舞台上佔據中心位置，輸出其政治模式，並認為這種模式優於西方民主價值觀。這就是為什麼它在宣傳領域變得更加有攻擊性。中國共產黨的幾個機關，包括統戰部和國際聯絡部，統籌指揮這場宣揚“中國方案”的宣傳。然後由官方媒體，軍隊“心理戰機構”，“愛國”黑客，“巨魔軍團”（專門數碼機構）接力宣傳。

虛假推特賬號

這些宣傳操作和假社交媒體帳號同時出現。“我們識別到一項在推特上針對香港和中國僑民的行動。該行動是2017年4月啟動的。” 澳大利亞政治戰略研究所（Aspi英文）該主題研究合著者雅各布·沃利斯（Jacob Wallis）如是說。2019年夏季，谷歌的子公司油管YouTube，封鎖了210個涉嫌來自中國的“有毒”頻道。臉書（Facebook）和推特（Twitter）凍結了超過20萬個可疑賬號。北京矢口否認與這些可疑虛假賬戶有任何關聯。

其他的大規模宣傳運動出現在2019年年底台灣總統大選之前，意圖動搖台灣的反共政權。但結果還是民族主義者蔡英文Tsai Ing-wen獲得連選連任。

不過，中國有關部門並沒有因在台灣遇挫而放慢腳步。2019年12月中國本土出現冠狀病毒，以及對武漢感染源和局勢嚴重性的謊言，動搖了中國政權。於是，北京組織一場反擊戰。雅各布-沃利斯解釋說，疫情大流行給中共造成政治危機，威脅它在國內和國外的權力。作為回應，中共當局掀起一場虛假信息的浪潮，意圖扼殺國際批評。”

中國官方英文媒體的宣傳版本是：由於採取了嚴格的隔離措施，這場疫情很快停止了蔓延。法國戰略研究基金研究員，巴黎政治學院講師邦達茲（Antoine Bondaz）評估認為，此舉的目的，是要凸顯中國是應對疫情的典範，反過來抹黑民主國家。

在這些可疑的推特中，大多數傳遞的圖像都在展示中國街道的清潔，或中國向意大利等歐洲國家發送醫療援助的情況。但問題是：多名網絡安全專家指出，這些推文許多是來自假帳戶。此外，中國的外交官也四處傳播中國“敘事”。有時甚至敘到打滑失控的地步，尤其是當中國駐巴黎大使盧沙野在疫情期間，公開痛斥法國養老院的照料者們“任由老人們死於饑餓和疾病”的時候。

在壓力下，北京聲稱自己與西方的“虛假信息”作鬥爭。另外，這個政權還試圖通過散播陰謀論來分散注意力：中國外交部發言人趙立堅3月13日在推特上提及傳言說冠狀病毒Covid-19可能來自一個美軍實驗室。他的這個說法，是根據加拿大網站GlobalResearch.ca的一篇文章。奇怪的是，那篇文章的作者，自稱名叫拉里·羅曼諾夫（Larry Romanoff)，是住在上海的退休商人，可是卻從不露面。此人自2019年9月開始撰寫親中分析文章，至2020年4月10日結束。據巴黎政治學院講師邦達茲推斷，很可能這是“中國人造出來的一個虛假博客作者，為了跟他們自己的訊息相呼應。”

新的假新聞浪潮繼續充斥着西方社交網絡，尤其是為了在美國製造疫情恐慌消息。這個情況導致推特Twitter在6月12日宣布關閉23,750個涉嫌與中國政府有“關聯”的帳號。

費加羅報這篇調查說，中國冒着暫時觸怒國外輿論的風險，不惜一切代價，要重新獲得控制。為了其形象，也從經濟方面考量，北京加入疫苗競賽。法國軍事學院戰略研究所（Irsem）情報預期與混合威脅研究主任保羅-沙龍（Paul Charon）警告說，“冠狀病毒Covid-19危機僅僅是預兆中國人能幹出什麼事來的一個開場白。他們可能會繼續加大規模做大。” 費加羅報的這個調查結論道：這場冷戰才剛開始。