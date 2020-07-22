一年前元朗無警執法一年後過千警察驅散7.21周年示威

一年前的7月21日晚上，有過百身穿白衣的兇徒用棍和其他武器追擊元朗車站的市民，導致多人受傷，包括前來了解情況的立法會議員林卓廷，白衣兇徒逞兇整過過程，沒有一個警察露面執法。一年後的7月1日，當局一早出動數百警察部署元朗多個地點，向聚集示威的群眾大肆施放胡椒球槍及胡椒噴劑驅散，林卓廷今年沒有面對過百白衣兇徒，但卻一度被過百的警察包圍和拘捕。林卓廷獲放行後表示，警方舉動反映他們懼怕面對7.21自己醜惡的一面，認為限聚令封不了市民攸攸之口。

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根據警方數字，截至21日晚上11時，警方發出傳票控告至少96人違反“限聚令”，並拘捕5人，其中葵青區議員周偉雄展示“光復香港 時代革命”紙牌，涉嫌違反港區國安法被捕；立法會議員林卓廷和許智峯被捕，事後均獲釋放。

政府發言人晚上發稿稱有“滋事分子”在元朗一商場內集結，嚴重增加病毒傳播風險，“對這些有欠公德和非法的行為予以強烈譴責”。

林卓廷議員原擬在一年前兇徒逞兇的元朗車站外，聯同其他受害者舉行記者會，公開80多張能辨認身份的涉事人士截圖。記者會原訂在下午 4 時舉行，但當林卓廷等人拉起“警黑勾結、放生兇徒”的橫額，警員即警告涉違限聚令，其後更衝出包圍，又設封鎖線分隔記者，記者只能在遠方觀察。林卓廷、尹兆堅等被截查身分證逾15分鐘，期間有警員警告林卓廷“不要帶頭犯法，不要阻差辦公”，又指他有機會違公安條例，兩人最後以違反限聚令被票控。另外，民主黨主席胡志偉、中常委莊榮輝，以及兩名在一年前事件傷者等共8人被票控。

到了傍晚時分，大批市民在元朗形點商場聚集，高叫“光復香港時代革命”等口號及展示“7.21警黑勾結”標語。傍晚6時許，防暴警員進入商場並拉起封鎖線，截查多人。至7時許，葵青區議員周偉雄高舉寫有“光復香港時代革命”等字眼的紙牌，被警方舉起“紫旗”警告違反港區國安法，並被拉入防線內，其後被鎖上手銬拘捕。大批市民及記者涌前，現場一度混亂，警方在商場內施放胡椒噴劑驅散。

警方其後在商場內截查大批記者，要求出示記者證，部分網媒記者被票控違反“限聚令”。網台“荃在感”記者梁小姐稱，警員詢問她是否受薪及網媒有否商業登記，如沒有即票控。網媒“申宣事跡”記者何小姐感憤怒及無奈，引述警員稱“無受薪就不是記者”，認為警方扼殺新聞自由。警方在facebook稱，過百名穿反光衣的人當中，部分人行為可疑，有人未能講出受雇的傳媒機構，亦有人未能出示有效記者證。立法會議員許智峯在商場內以小型擴音器和警員對質，涉阻差辦公被捕，至今日凌晨獲無條件釋放。

晚上9時許，又新街有人指罵警員，警員發射胡椒球槍，一名老翁頭被擊中；鳳攸北街有人高處擲物，警方向高處民居發射胡椒球槍。大批記者到現場了解時被警方截查，部分人更被重複截查。晚上11時，5名區議員伍健偉、張可森、陳樹暉、李家偉及陳劍琴被票控違反限聚令。

一度因“阻差辦公”而被捕的立法會議員許智峯獲釋後，凌晨在元朗區議會主席黃偉賢及元朗區議員吳玉英陪同下在元朗警署門外見記者，他表明自己並非保釋或“踢保”，而警方也沒有要求他簽署任何文件。許智峯指，這反映了警方是濫權、濫捕，認為警方怯懦，而且是違法拘捕，他表明會保留對涉事警員私人檢控的權利。