三峽大壩危險了? 專家稱設計允許彈性變形 第3波大洪水今進三峽水庫

中國南方持續暴雨，長江流域今天面對第3波洪水，三峽大壩的安全性也受質疑。官媒今天引述三峽大壩負責人表示，三峽工程不是有些人想像的那麼脆弱，“潰壩風險”等是“危言聳聽”。中國三峽集團總工程師張曙光和中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩表示，三峽大壩在設計允許範圍內的“彈性變形”並不可怕。消息指新第3波大洪水今天可能進入三峽水庫。

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據中央社今天報道，三峽大壩安不安全，中國專家連番背書。中國環球時報引述“三峽集團流域樞紐管理中心負責人”表示，截至19日，三峽工程在此次汛情中已累計防洪運用5次，攔洪總量約140億立方公尺，控制2020年長江第1號洪水下泄流量每秒3.5萬立方公尺，削峰率達34%。據這名負責人說，1998年長江洪水時，如果當時三峽工程已經建好，長江中下游的防洪壓力將會大大緩解。今年如果沒有三峽工程，長江中下游防洪形勢將更加緊張。

針對三峽變形潰壩等傳言，這名負責人表示，當前三峽大壩安全運行狀況良好，近來未出現任何所謂的“變形”或其他風險，任何沒有科學縝密監測數據的猜測都是不科學、不負責任、外行甚至別有用心。

環球時報另引述中國三峽集團總工程師張曙光和中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩表示，三峽大壩在設計允許範圍內的“彈性變形”並不可怕。張曙光說，“彈性變形”是所有構造物受力後都必然會有的現象，“道路橋樑、高樓大廈，包括我們腳下踩的水泥地板都有”。王浩則說，三峽大壩本身是混凝土重力壩，不但不怕長期泡水，其抗壓能力“反而會在100年內水愈泡愈結實”。

據中國官媒新華社18日指，“長江2020年第2號洪水”導致三峽水庫入庫流量快速上漲，三峽樞紐運行部門監測記錄顯示，三峽大壩有發生位移、滲流、變形等情形。但“主要參數均在正常範圍內”、“大壩擋水建築物各項安全指標穩定”。

中國水利部的資料顯示，長江2號洪峰18日進入三峽水庫，而新第3波大洪水今天可能進入三峽水庫。