上海台北雙城論壇 柯文哲與龔正同提“兩岸一家親”但視訊工具中立

雙城論壇今（2020）年邁向第11屆，主題為“城市防疫交流與經濟發展”，另設衛生醫療、智慧交通、產業經濟及區域治理等4個分論壇，雙方出席人員各約100人，與往年規模差不多。然因新冠疫情影響，論壇改采視訊方式進行，且避開華為、Google，採用雙方都能接受的“思科系統（Cisco System）”，並且首度未簽署交流合作備忘錄及互贈禮品。柯文哲與龔正再提兩岸一家親。

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據香港01今天報道說，雙城論壇上海市長龔正台北市長柯文哲同提“兩岸一家親”。

2020年台北上海雙城論壇7月22日登場，本次論壇以視訊方式舉行。台北市長柯文哲表示，他對兩岸關係的態度就是務實，兩岸間歷史文化相連，交流比斷流好，互相諒解最重要，應透過相互學習取長補短，兩岸一家親比仇好，透過對話共同面對問題，解決問題。上海市長龔正致詞時指出，疫情可以阻礙我們面對面，不能阻礙我們兩岸同胞心連心，“讓我們秉持兩岸一家清，以此次論壇為契機，凝聚更多共識，加強交流合作，為兩座城市共贏發展提供強大動力，為兩岸關係和平發展做出更大貢獻”。

據柯文哲致詞指出，雙城論壇自2010年起，已經邁入第11年，經過許多風雨和紛擾，但我們都沒有退卻一一克服困難來舉辦，因為這個論壇與民生息息相關，是維持兩岸關係的重要管道。藉著雙城論壇，兩岸在互信的基礎上持續交流，累積彼此的善意，這有助於兩岸關係朝向正面發展。

該報道指，龔正致詞指出，雙城論壇2011年以來，多年來在經貿、科技、教育、衛生、青少年交流等領域取得豐碩成果，為兩地民眾增進了解、增添福祉，兩岸同胞感情越來越深厚，心靈越來越契合，可以說兩市交流已成為兩岸城市交流的典範。