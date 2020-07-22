休斯敦72小時關館 環時推投票 報復最促關香港總領事館

美國剛發動對中國大陸的外交戰引起全球矚目。美方下令大陸駐休士頓總領事館72小時內關閉，大陸亦準備進行對等報復措施，可能是關閉目前6個總領事館其中之一。中國大陸網民熱烈議論關哪個總領事館最佳，陸媒更為此進行網絡投票，發現絕大多數的大陸網民都支持應該關閉“香港總領事館”，認為如此可以在處理香港問題時一勞永逸地解決來自美國的干擾。絕大多數中國大陸網民都認為，要報復美國關閉大陸駐休士頓領事館，最好的選擇是關閉美國駐香港總領事館。

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據中國時報今天報道稱，北京應該關閉哪個美駐陸領事館？陸網友投票罕見一面倒。絕大多數大陸網民都認為，要報復美國關閉大陸駐休士頓領事館，最好的選擇是關閉美國駐香港總領事館。

據該報道，美國目前在中國大陸的使領館除了在北京的大使館之外，尚設有6個總領事館，包括上海、瀋陽、武漢、成都、廣州以及香港。其中最早設立的是1843年設立的香港及澳門領事館，為各國最早的駐香港領事機構之一。由於美國與中共至1979年才建立正式外交關係，設立北京大使館，因此香港長期以來皆不隸屬於北京的美國大使館管轄。且多年來台灣民眾所獲得的赴美簽證雖在台北辦理，但名義上仍是以香港總領事館名義簽發。

該報道引據大陸官方與媒體透露，多年來北京在處理香港事務時，以及香港選舉或各種政治活動中經常發現美國的總領事館的身影，尤其是去年以來的反送中抗議，美國與英國的領事館積參與至毫不避嫌的程度，讓北京相當頭疼。

該報道說，在美方下令關閉大陸駐休士頓總領事館之後，大陸專家認為，北京能採取的行動就是采對等措施，關閉一個美方駐華的總領事館，其中當然不排除關閉香港總領事館，因為在香港一年多來的反送中抗議與暴力事件中，“美領館的工作人員扮演了不光彩的角色”，如果關閉香港總領事館， 將有利於香港未來的穩定。

外媒《路透》表示，有知情消息人士透露，北京正在考慮關閉美國駐武漢總領事館，但消息尚未獲官方證實。《環球時報》則指出，該報在網絡設置網友投票顯示，絕大多數網友也認為美國駐港總領館最可能被關閉，也是最好的選項。