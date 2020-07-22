促收緊 踢出所有不合華爾街股規的中國公司

一位美國高階議員呼籲將未達到美國審計標準的在美上市中國公司從美國證券交易所摘牌，敦促白宮在加大對中國施壓之際採取強硬立場。美國財政部、SEC、商品期貨交易委員會(CFTC)和聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)均收到了這封信的副本，但沒有立即回應置評請求。

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據路透社報道稱，美國議員敦促政府將未達美國審計標準的在美上市中國企業摘牌。

美國共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)在一封日期為7月21日的信中提出了上述建議。這封信發給了相關政府官員，後者的任務是在8月初之前向白宮提供更好保護對中國企業有敞口的美國投資者的建議。這些官員包括財政部長努欽和美國證券交易委員會(SEC)主席克萊頓(Jay Clayton)。

據魯比奧寫道，“在美國交易所上市，但其審計不接受美國當局審查的企業，應該摘牌，” 魯比奧還說，不向美國審計監管機構公眾公司會計監督委員會(PCAOB)提供審計報告的中國公司，也應被禁止在美國進行首次公開發行(IPO)。

據路透社說，美國財政部、SEC、商品期貨交易委員會(CFTC)和聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)均收到了這封信的副本，但沒有立即回應置評請求。