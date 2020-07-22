勒令72小時撤館 休斯敦總領館急燒啥文件

美國政府21日要求中國在72小時內關閉駐休士頓總領事館，讓低潮中的美中關係更加惡化。中央社引述消息說，但休士頓總領事館人員事發後忙着燒毀的文件究竟是什麼？還不讓消防隊進入查看，卻引起更多的揣測。中國網絡上一則評論受到廣泛關注及轉發。內容是：“中國一間駐美領事館被關閉，美國人並不在意；美國人在意的是，這些中國人是想在領事館被關閉前，燒掉什麼東西”？

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據中央社今天報道，中國駐美領館被關閉，燒毀什麼文件更受關注。中國駐休士頓總領事館21日晚間傳出火警，領事館人員疑似在庭院將大量文件放進垃圾桶焚燒。

此事被披露後不久，中國網絡上一則評論受到廣泛關注及轉發。內容是：“中國一間駐美領事館被關閉，美國人並不在意；美國人在意的是，這些中國人是想在領事館被關閉前，燒掉什麼東西”？也因此，外界普遍認為，中國駐休士頓總領事館忙着燒毀的文件，或許可能與美國政府限令中國在72小時內關閉駐休士頓總領事館有關。

直到美方傍晚對此事發表聲明前，外界對此事已有不少揣測。其中有評論認為，休士頓總領事館銷毀的，可能是眾多持假護照、假身份入境，且以留學生或科研人員作掩護的中國間諜真實資料。評論指出，這類資料存在於中國駐美大使館及各個總領事館，如果不銷毀，中國在美國布建的廣大間諜網，便可能毀於一旦。

中央社說，這項嚴重衝擊美中關係的決定，下午近3時首先由中共外媒官媒環球時報總編輯胡錫進在推特披露。3時過後，隨即由主持例行記者會的中國外交部發言人汪文斌證實。

美國國務卿發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）則在台北時間今天傍晚發表聲明，指美國此舉旨在“保護美國的智慧財產權和美國的個人信息”，並指外交官必須“尊重當地法律和法規”，且“有義務不幹涉該國的內政”。歐塔加斯說，美國不會容忍中國對侵犯美國主權，及恐嚇美國人民，就如美國不會容忍中國的不公平貿易行為、盜竊美國的工作，以及其他不良行為。

據中央社稱，聲明發出後，文中的“保護美國的智慧財產權和美國的個人信息”、外交官須“尊重當地法律和法規”的字眼，立即引起揣測。有評論指出，休士頓及中國駐美各總領事館，可能介入、涉及或知曉中方竊取美國政府及企業機密的各類證據或蛛絲馬跡，才會讓美方有此強烈反應。

據該報道引述路透社消息，知情人士透露，美方下令中國72小時內關閉駐休士頓總領事館後，中方已考慮關閉美國駐武漢總領事館，作為對等報復。