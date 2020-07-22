台灣官方交辦公視辟國際頻道推動大外宣引發公視董事會反彈

台灣的公共電視董事會目前處於看守期，卻爆出公視接受政府指示以十億元成立國際頻道的消息，引發多位公視董事強烈反彈，要求下周一臨時董事會提出文化部的公文。公視董事鄭自隆說，公視並非政策倡導機構，「不能變成政府的大外宣」。另一位董事馮小非說，如果踩到「聽政府辦事」這條大紅線，公視獨立形象將毀於一旦。

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公視上周四董事會炮聲隆隆，多位董事質疑「國家的手深入公共廣播電視集團」。董事也質疑，公視行政部門在董事會看守期間做這件事，猶如製造「木已成舟」的局勢。馮小非說，大家在看守期間都很克制，沒想到國家的手趁這個時候伸進來；除文化部委託公視的數字傳播計畫規畫案，行政院更已編列十億元經費做國際數字傳播計畫執行案，公視也已經公開徵人。

馮小非說，7月16日董事會當天，公視總經理曹文傑例行報告時，她在書面內容看到：「109年度發展國際數字傳播計畫，文化部已送行政院，持續依文化部意見滾動式修正，7月7日起回報文化部，周進度追蹤」，這是本屆董事首次聽到這項計畫。

她說，公視第六屆董事早在去年九月任期屆滿，現在是看守期，不可能在這個時候產生新頻道，曹文傑解釋是國際數字傳播計畫的「前期規畫」，6月18日公視開完董事會後接到文化部訊息並着手進行，才在七月董事會報告。

據指出，當時氣氛立刻炸鍋，董事們紛紛質疑公視身為公共媒體，怎能照辦文化部交辦指令？馮小非表示，曹文傑在會上只模糊提到一句「數字傳播計畫」，但國家要做這麼大的國際計畫，沒事先讓民眾知道，也沒經過董事會，「沒有程序正義，哪來實質正義？」

董事徐瑞希也說，依曹文傑說法，是要配合文化部辦事，公廣媒體要做的國際傳播媒體，應是公共多樣價值呈現，不是當政府的喉舌。

公視總經理曹文傑則表示，公視從文化部得知有國際數字傳播項目，向文化部表達可以執行，既然接到任務，自然責無旁貸，好爭取國際話語權；至於算文化部交辦或文化部詢問公視意願，這是各人認知與感受不同。國際傳播前導平台預定明年1月1日上線，時間是文化部與公視共同敲定的。

公視高層說，確實是文化部委託公視做數字傳播計畫的前導計畫，但也強調一定謹守分寸，不會變成政府的大外宣。