報復迅速 傳中國要下令關閉美國駐武漢總領館

路透社引述消息指中方正考慮關閉美國駐武漢的總領事館，作為報復行動。對於有關報道，中國外交部以及美國駐華大使館都未有回應。目前美國除在北京設立大使館外，分別在廣州、上海、成都、瀋陽、武漢，另外香港則設有美國駐港澳總領事館。

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據蘋果日報今天引述消息報道說，史上首關華領館，疑關美駐武漢總領館報復。

報道引述路透社指：中國疑關美駐武漢總領事館反擊。

路透社引述消息，指中方正考慮關閉美國駐武漢的總領事館，作為報復行動。對於有關報道，中國外交部美國駐華大使館都未有回應。目前美國除在北京設立大使館外，分別在廣州、上海、成都、瀋陽、武漢，另外香港則設有美國駐港澳總領事館。

該報道引據美國國務院發言人表示，這次要關閉中國駐侯斯頓總領事館，是要回應美國加強保障美國的知識產權及個人資料。發言人又稱，美國不會忍受中國侵害美國主權及對美國人作出威嚇，美國亦不會容忍中國進行不公平貿易、偷竊美國的就業機會及其他後果嚴重的行為。

據蘋果日報說，傳中國要入境美外交人員驗DNA惹禍。

但有傳這次事件的導火線，是美國早前準備派人回到駐武漢總領館工作，北京當局拒絕外交人員回總領館，而是要他們按一般旅客程序，入境後接受隔離，及抽取DNA進行檢驗，美方斷言拒絕中國要求，並且以關閉中國駐美總領管反擊。

可是，《環球時報》總編胡錫進在微博卻聲稱，有“權威消息人士”告訴他，“中國沒有阻止美國外交官正常返回中國，對他們如何回到駐華使領館工作，雙方有協議，而且在順利執行”，“包括美國駐武漢總領館，中國未對它們的運轉設置任何障礙”。他再批評美國強關侯斯頓總領事館，“根本沒有拿得上枱面的正當理由……這種驢唇不對馬嘴的說法，唯一表現的就是華盛頓的無恥”。

​​​​據蘋果日報初引網民意見：

老鷹halt：軍事準備一定要做充分了

多賺點錢去旅行：強烈要求美國關閉廣州、香港總領館，24小時內滾岀中國

彗星行：人家的國家當然人家說了算，咱們呢？

貓丞兔飛69：真瘋了，要咬人

濤財神：想打架就吭一聲

凡-很高：碎紙機粉碎也不夠安全。