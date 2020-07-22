專家指特朗普大選前不打貿易戰 促維持中國遵協購貨

據專家判斷，從現在開始到11月大選，美國總統特朗普的最優策略是，維持中美第一階段協議，尤其通過加大農產品和工業品出口，討好搖擺州的農民和工人。因為第一階段協議的內容覆蓋非常廣，所以只要第一階段協議在積極落實，中美經貿摩擦的規模和程度就相對有限。

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據路透社今天報道說，美國11月大選前 特朗普最優策略維持中美第一階段協議。中國大型券商國泰君安宏觀團隊今天周三發布報告稱，近期，中美之間的不確定性不斷增加，在香港國安立法、南海主權、華為員工入境美國等一系列問題上，中美進行着激烈博弈，也擾動着市場的神經。據他們判斷，從現在開始到11月大選，特朗普的最優策略是，維持中美第一階段協議，尤其通過加大農產品和工業品出口，討好搖擺州的農民和工人。因為第一階段協議的內容覆蓋非常廣，所以只要第一階段協議在積極落實，中美經貿摩擦的規模和程度就相對有限。

據該報告說，近期，中美之間的不確定性不斷增加，在香港國安立法、南海主權、華為員工入境美國等一系列問題上，中美進行着激烈博弈，也擾動着市場的神經。如果我們把“中美第一階段協議”比作魚，把“香港和南海等政治籌碼”比作熊掌，我們不禁要問，特朗普能夠做到魚和熊掌兼得嗎？筆者認為，從這個角度去思考現在中美之間的博弈，能夠讓我們對未來數月的中美關係，有更加清晰的認識。

特朗普渴望之魚：中方加速落實第一階段協議。1-5月中方完成了對應採購目標598億美元的44%，距離目標差距不小。從2020年1-5月的採購情況來看，以美方口徑的數據觀察，製成品+農產品+能源產品共計採購完成了265億美元，佔全年採購目標1436億美元的18%，完成了前五個月對應目標598億美元的44%。分產品來看，製成品和能源品的採購進度在加速，農產品採購進度一直穩定在40%左右。

特朗普渴望之熊掌：香港與南海方面咄咄逼人。2020年是美國大選年，在疫情衝擊和反種族主義運動的雙重打擊下，共和黨選情告急，所以特朗普有非常強的主觀訴求，通過政治上對華強硬，不斷出牌轉移視線，從而爭取鷹派選民，這也是美國大選年曆任美國總統候選人的慣用手段。

魚和熊掌焉能兼得：一切為了競選，刀尖上的遊戲。第一階段協議既是中方的籌碼，能起到威懾特朗普的作用，又是現階段中美經貿關係的壓艙石和穩定器，中方多次表態，強調落實第一階段協議，雙方都要創造有利條件。

據路透社引述該報告稱，中美第一階段協議經受住了華為事件和香港國安立法的雙重壓力測試。我們判斷，從現在開始到11月大選，特朗普的最優策略是，維持中美第一階段協議，尤其通過加大農產品和工業品出口，討好搖擺州的農民和工人。因為第一階段協議的內容覆蓋非常廣，所以只要第一階段協議在積極落實，中美經貿摩擦的規模和程度就相對有限。