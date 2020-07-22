洪水在加壓 三峽大壩防洪能力擔憂也在加大

中國遭遇幾十年最嚴重洪災，長江中下游多片土地陷入澤國，然而原本功能為調節洪訊的長江三峽大壩，卻連續數日大當量泄洪。此一不合設計邏輯的措施，或引髮長江三峽大壩是否難以承受洪水壓力大疑問。華爾街日報今天說，三峽大壩防洪能力引發擔憂。

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據華爾街日報今天報道稱，中國遭遇幾十年最嚴重洪災，三峽大壩防洪能力引發擔憂。

中國中部和南部地區連續兩個月的罕見強降雨已導致長江水位暴漲，引發幾十年來最嚴重的洪災，令人們對全球最大的水電工程中國三峽大壩產生擔憂。

據該報道，中國汛情嚴峻，經濟再添不確定性。

中國近期遭遇六十年來最嚴重的洪水災害，逾百人喪生，數百萬人流離失所，三峽大壩承壓。而在汛情中受損嚴重的地區正是此前新冠疫情的重災區。上周末，中國當局估計洪災的直接經濟損失約為115億美元，而且這個數字仍在上升。

上周，持續數日的降雨使得位於湖北省武漢市上游幾百英里處的三峽大壩防汛水位達到2009年竣工以來的最高點。

據中國官媒新華社的報道，三峽水庫的水位一度比汛限水位高出15米多，在上周六降雨的高峰時段，三峽水庫入庫流量達6.1萬立方米/秒。這座巨型大壩可處理洪峰流量約達8.37萬立方米/秒的洪水。

新華社上周六採訪了水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞，他表示，7、8月份，三峽水庫要留出充足的防洪庫容來應對上游可能發生的更大洪水。他指出，三峽工程並不能“包打天下”，有了三峽工程並不意味着長江中下游防汛就可以高枕無憂。

該報道稱，三峽大壩的三道較低位置的閘門已被打開泄洪，以釋放一些壓力。