無預警中休斯敦領館罕遭72小時限時走人 中國股市牛頸斷 北京如何報復至此未提

中美關係交惡升級。美國突然要求中國限時關閉駐休斯頓總領館，消息傳出後，金融市場反應明顯。人民幣兌美元即期迅速由升轉跌，盤中逼近7.01元關口；韓元兌美元在海外無本金交割遠期外彙(NDF)急劇下跌。香港恆生指數.HSI尾段跌幅擴大至逾2%；中國銀行間債市尾盤10年國債收益率跌幅擴大至5個（基點）報2.86%，因市場避險情緒增加。中國外交部新發言人汪文斌敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，並警告如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。

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據路透社今天報道，中國外交部稱美國限時關閉中國駐休斯頓總領館是“前所未有的升級行動”。 中美關係交惡升級。美國突然要求中國限時關閉駐休斯頓總領館，中國外交部發言人汪文斌在周三例行新聞會上指出，“此次美方單方面限時關閉中國駐休斯敦總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動”。

據汪文斌表示，美方聲稱美中關係不對等，事實上，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方。“如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對”。

路透社說，消息傳出後，金融市場反應明顯。人民幣兌美元即期迅速由升轉跌，盤中逼近7.01元關口；韓元兌美元在海外無本金交割遠期外彙(NDF)急劇下跌。香港恆生指數.HSI尾段跌幅擴大至逾2%；中國銀行間債市尾盤10年國債收益率跌幅擴大至5個（基點）報2.86%，因市場避險情緒增加。

稍早環球時報總編胡錫進在其微博和推特中表示，“美國政府悍然要求中國72小時內關閉駐休斯頓總領館，這是一個瘋狂的行動”。

美國要求中國駐休斯敦總領事館72小時撤離，實屬罕見，並且事前並沒有預警。

中國官方報告休斯敦總領事館遭限時閉館消息。中國外交部發言人對此表態批評，環球時報也報道事件。環球時報總編輯胡錫進說，美國政府無預警的要求中國大陸駐休士頓總領事館於72小時內撤離。

中國警告報復，據中國外交部發言人汪文斌表示，中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。